Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefonda görüştü.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.
- Güncel
- 02.03.2022 20:11
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- Son Güncelleme:
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- 02.03.2022 20:11
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Milley ile görüştü
Son dakika haberleri... Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Türkiye ile ABD arasında kritik bir temas gerçekleştirildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefonda görüştü.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefonda görüştü.