6'lı ittifak buluşmasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı ve korumaları Ekrem İmamoğlu yandaşı gazeteci Deniz Zeyrek'in üstüne yürüdü

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: BU MU LİYAKAT?

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Zeyrek, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kılıçdaroğlu hep 'liyakat' diyor ya... Bu konuda önce çuvaldızı kendisine batırmalı. AK Parti'nin sistemin dışına ittiği, işsiz bıraktığı, ağır bedeller ödemiş o kadar nitelikli, deneyimli duayen gazeteci dururken, kendisinin bu tercihi insana 'bu mu liyakat' dedirtiyor.

Muhalefetteyken bunu yapanlar, bir Cumhurbaşkanı'nı arkalarına alırsa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u bize mumla aratırlar. Benden söylemesi!"