Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı'nda önemli Montrö vurgusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalar yaptı:

Ukrayna'daki 5 bin vatandaşımız ülkemize ve diğer ülkelere geçmiştir.

Kendi milli çıkarlarımızdan elbette ödün vermeyeceğiz ama bölgesel ve küresel dengeleri de ihmal etmeyeceğiz. Bunun için ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan vazgeçmeyeceğimizi söylüyoruz.

Montrö'nün ülkemize verdiği yetkiyi kullanma kararındayız. Biz, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyulmasından yanayız. Rusya'nın saldırısını kabul edilemez görüyor, Ukrayna halkının verdiği mücadeleyi takdir ediyoruz.