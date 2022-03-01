Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı'nda önemli Montrö vurgusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalar yaptı:
Ukrayna'daki 5 bin vatandaşımız ülkemize ve diğer ülkelere geçmiştir.
Kendi milli çıkarlarımızdan elbette ödün vermeyeceğiz ama bölgesel ve küresel dengeleri de ihmal etmeyeceğiz. Bunun için ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan vazgeçmeyeceğimizi söylüyoruz.
Montrö'nün ülkemize verdiği yetkiyi kullanma kararındayız. Biz, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyulmasından yanayız. Rusya'nın saldırısını kabul edilemez görüyor, Ukrayna halkının verdiği mücadeleyi takdir ediyoruz.
ELEKTRİK MÜJDESİ
Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmüştür. Ayrıca meskenlerdeki düşük tarife sınırı da günlük 8 kilovat saate, aylık 240 kilovat saate yükseltilmiştir. Faturalarda net yüzde 8-yüzde 14 oranında indirim sağlanmış olmaktadır.
Lisans programında aylık 750 liralık bursu 1250 liraya çıkarıyoruz. Yüksek lisans öğrencileri 3 bin lira ile 4 bin 250, doktora öğrencilere 5 bin 500-7 bin 500, doktora sonrasındaki öğrenciler 7 bin 500 ile 10 bin liraya kadar aylık burs alabilecektir.