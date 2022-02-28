Ukraynalılar traktörle tankı çaldılar

Rusya tarafı ise Ukrayna'ya ait 14 hava üssü ve 19 komuta tesisi dahil 821 askeri yapının imha edildiğini açıkladı. Yedi savaş uçağı, yedi helikopter, dokuz insansız hava aracı, 87 tank ve sekiz askeri geminin de yok edildiği bilgisi verildi.