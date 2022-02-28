Şule Yüksel Şenler vefatının 3’üncü yılında anılıyor! Şule Yüksel Şenler kimdir? Şule Yüksel Şenler kaç yaşında, neden öldü?

Pek çok konuda ilkleri yaşamış, tavizsiz bir isim olarak öne çıkan ve kalemiyle cihat eden Şenler, yayın hayatına 1960'ta başlayan Bugün gazetesinin yazar kadrosunda yer alarak, kadın gazetecilerin parmakla gösterildiği bir dönemde, başörtülü bir kadın gazeteci olarak başladı.

Modayla da ilgilenen Şenler'in çizdiği modern başörtüsü ve pardösü modelleri genç kızlar arasında yayılmaya başladı.

Şule Yüksel Şenler, başörtülü öğrencilerin üniversitede tesettürlü bir şekilde okuyabilmelerinin önündeki engellerin kaldırılması talebinin ifade edilmesine de öncülük etti.

Dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın "Sokaktaki örtülü kadın ve kızların öncüleri cezalarını çekecekler." sözleriyle işaret ettiği Şenler, bir mektup yayımlayarak, Cumhurbaşkanının Allah'tan ve milletten özür dilemesi gerektiğini kaydetti.

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanan Şenler, 2 ay sonra affedilmesine rağmen Bursa Cezaevi'nde 8 aylık cezasını sonuna kadar çekti.

Usta kalem, cezaevinden çıktıktan sonra da Türkiye'nin dört bir yanını dolaşarak konferanslar vermeye devam etti.