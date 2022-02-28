Şule Yüksel Şenler vefatının 3’üncü yılında anılıyor! Şule Yüksel Şenler kimdir? Şule Yüksel Şenler kaç yaşında, neden öldü?

Şule Yüksel Şenler vefatının 3'üncü yılında anılıyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, merhumenin anlatıldığı "Şule Belgeseli"nde yer aldı. Kitapları, yazıları ve konferansları ile on binlerce insana cesaret veren Şule Yüksel Şenler'in mücadele dolu hayatını anlatan Şule Belgeseli, bu akşam 19.45'te TRT 1'de yayınlanacak. Bu bilgiler üzerine yoğun bir şekilde araştırılmaya başlanan Şule Yüksel Şenler kimdir? Şule Yüksel Şenler kaç yaşında, neden öldü sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.
ŞULE YÜKSEL ŞENLER KİMDİR?
Şenler, 29 Mayıs 1938'de Hasan Tahsin ve Mihriban Ümran'ın altı çocuğundan üçüncüsü olarak Kayseri'de dünyaya geldi.
Ailesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Kayseri'ye ve ardından İstanbul'a göç eden Şenler, ekonomik durumlarının bozulması üzerine ortaokuldan ayrılarak Ermeni bir terzinin yanında çalışmak zorunda kaldı. Şenler, 14 yaşındayken Yelpaze dergisinde kaleme aldığı hikayelerle yazı hayatına başladı.
Yazılarında Yüksel isminin önüne Şule'yi de ekleyen Şenler, "Şule Yüksel" imzasıyla kaleme aldığı yazılarla tanınmaya başladı. Şule Yüksel Şenler, Yeni İstiklal gazetesinin gençlik köşesinde 21 yaşındayken yazmaya başladı, daha sonra Kadın gazetesinde "Duyuşlar-Görüşler" adı altında yazılar yazdı. Resim, müzik, ney ve kanun eğitimleri de alan Şenler, 1965'te Batılı modern yaşam tarzını bırakarak dindar bir hayata yöneldi ve başını örttü.
Mehmet Şevket Eygi'nin çıkardığı Yeni İstiklal gazetesinde yazılar kaleme alan ve yazıları nedeniyle hakkında davalar açılan Şenler, başörtüsünün eğitimli Müslüman kadının hayatına girmesine vesile oldu.
Adalet Partisi'ne katılıp Bakırköy Gençlik Kolları, Edebiyat ve Kültür Kolu Başkanlığı yapan Şenler, yazıları ve Anadolu'yu dolaşarak verdiği konferanslarıyla 1960 ve 1970'li yıllara damga vurdu.
Şule Yüksel Şenler'i örnek alan genç kızların başlarını aynı şekilde örtmesi sonucu yaşanan tartışmalar uzun süre gündemde kaldı.
Şenler gibi başını bağlayan tesettürlü kadınların sayısının sürekli artması üzerine bu tür örtünme "Şulebaş" adıyla anılmaya başladı.