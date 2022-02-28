Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları savaşı anlattı: Rus askeri ve ajanları yollarda!

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Kıvanç Çebi, Ukrayna'nın Harkiv kentinde bir inşaat firmasında çalıştığını söyledi.

Saldırının olduğu ilk gün bomba sesleriyle uyandıklarını belirten Çebi, "Şehrin çevresi bombalanıyordu, şiddetli bir şekilde. En başta önce gök gürültüsü sandım. Biraz dinledim, gök gürültüsü olmadığını anladım. Daha sonra eşimi uyandırdım. Diğer arkadaşlarla haberleştik. Internet ve elektrik vardı. Sıkıntı yoktu. Ondan sonra bizim merkez ofisimiz var. Orada toplandık aşağı yukarı 9-10 arkadaş. Daha sonra Harkiv'e bir saatlik mesafede şantiyemizin olduğu bölge var. Oraya geçtik. Bir gün orada kaldık. İstanbul merkezden gelen direktifleri bekledik. Akabinde şantiye kapattık. Milyonluk ekipmanı bıraktık. Yol yapıyoruz orada. Sonrasında karar verdik. Yollar ne durumda bilemiyorsunuz. Çünkü bayağı sivil görünümlü Rus askeri ve ajanı yollarda, tenha yerlerde, ormanlık yollarda. Ondan sonra İstanbul'dan bize 'çıkın' dediler. Şirket araçlarımız vardı sekiz tane onlarla yola çıktık." diye konuştu.