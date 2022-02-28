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    • 28.02.2022 09:14
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    Son dakika: Ukraynalılar direniyor! Rus işgaline karşı bira fabrikasını molotof kokteyl fabrikasına çevirdiler

    Son dakika... Ukrayna'da bir bira fabrikası, sahibi ve çalışanları, Ruslara karşı direnişe destek olmak için bira fabrikasını molotof kokteyl fabrikasına çevrildi. Bira fabrikasını molotof kokteyli fabrikasına çevirme fikrinin nereden geldiği sorusunu yanıtlayan fabrikanın sahibi Zastavny, "Bu fikir 2014'teki devrim gösterilerinde yer alan çalışanlarımdan biri tarafından teklif edildi" dedi.

    Ukraynalılar direniyor!

    Rusya'nın saldırısına karşı Ukraynalılar büyük bir direniş örneği göstermeye devam ederken, Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından halka molotof kokteyl ile Ruslara karşı gelme çağrıları yapıldı.

    Sivil halkın molotof kokteyleriyle Ruslara karşı direniş göstermesinden sonra Lviv kentindeki bir bira fabrikasının sahibi, fabrikanın üretimini biradan molotof kokteyline çevirdi.

    Bira fabrikasının sahibi Yuriy Zastavny, 2014'teki Rusya yanlısı halk ayaklanmasında da benzer şeyleri yaptıklarını kaydetti, Zastavny, "Bunu yapıyoruz çünkü birileri yapmak zorunda.

        Yeteneklerimiz var. 2014'te bir sokak devrimini yaşadık. O zaman da molotof kokteyli yapıp kullanıyorduk" ifadelerini kullandı.

        Bira fabrikasını molotof kokteyli fabrikasına çevirme fikrinin nereden geldiği sorusunu yanıtlayan Zastavny, "Bu fikir 2014'teki devrim gösterilerinde yer alan çalışanlarımdan biri tarafından teklif edildi" dedi.

        Rus ordusu, başkent Kiev'i ele geçirmek için bastırıyor. Önceki gece Ukrayna güçleri, Rus askerini kentin dışında tutmayı başardı. İngiliz istihbaratına göre, Rus güçleri şehre 30 km mesafede konuşlu bekliyor.

        SOKAK SAVAŞI

        Öte yandan şehrin hemen kuzeyindeki termik santralının kontrolü için de iki ordu arasında çatışma çıktı. Ukrayna tarafı, santralın başarıyla savunulduğunu açıkladı. Şehre çıkan yollardan bazıları patlatıldı. Yerel medya bunların Ukrayna ordusu tarafından Rusları yavaşlatmak için yapılmış bilinçli eylemler olduğunu söyledi.

            SİVİLLER BARİKAT KURUYOR

            Bu arada Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, geceleri sokağa çıkma yasağı uygulandığını hatırlatarak, yasak saatlerinde dışarıda görülen tüm sivillerin düşman sabotaj timleri olarak algılanarak hedef alınacağını bildirdi.

            Klitschko, "Gece zorluydu. Ama başkentte hiç Rus askeri yok" diye konuştu. Silahlanan Kiev halkı, Ukraynalı askerlerle omuz omuza başkent sokaklarında direniş başlattı. Beresteiska metro istasyonu ve hayvanat bahçesi yakınlarında şiddetli çatışmalar yaşandı.

            Ukrayna silahlı kuvvetleri, işgalin başından beri 3500 Rus askerini öldürdüklerini, 200'ünü rehin aldıklarını iddia etti. 14 Rus uçağı, sekiz helikopter ve 102 tankı vurduklarını açıkladı.

                Rusya tarafı ise Ukrayna'ya ait 14 hava üssü ve 19 komuta tesisi dahil 821 askeri yapının imha edildiğini açıkladı. Yedi savaş uçağı, yedi helikopter, dokuz insansız hava aracı, 87 tank ve sekiz askeri geminin de yok edildiği bilgisi verildi.
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