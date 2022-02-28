Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.02.2022 09:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.02.2022 09:12
    ABONE OL

    SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Diyarbakır'da 1070 personelle Eren Kış 27 Operasyonu

    Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 1070 personel ile "Eren Kış 27 Jandarma Astsubay Çavuş Erdal Şen Operasyonu"nun başlatıldığını duyurdu.

    Bakanlık duyurdu: 1070 personelle dev operasyon

    İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da "Eren Kış-27 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Erdal Şen Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır'da "Eren Kış-27 (Diyarbakır-Sarım Çayı) Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Erdal Şen Operasyonu" başlatıldı.

    Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1070 personel, 69 operasyonel tim görev aldı.

        Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış operasyonlarının, vatandaşın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam edeceği kaydedildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Büyükşehir’le yalnız değilsiniz
        Haberler Güncel SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Diyarbakır'da 1070 personelle Eren Kış 27 Operasyonu
            SON DAKİKA