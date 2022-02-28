SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Diyarbakır'da 1070 personelle Eren Kış 27 Operasyonu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır'da "Eren Kış-27 (Diyarbakır-Sarım Çayı) Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Erdal Şen Operasyonu" başlatıldı.