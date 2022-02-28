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    • 01.03.2022 13:06
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    Pano çalışmaları 2022! Yeşilay Haftası okul öncesi, ilkokul sanat etkinlikleri, şiirler ve özlü sözler! 1- 7 Mart Yeşilay Haftası mesajları

    Yeşilay haftası, her sene bulunduğu gibi 1-7 Mart arasında kutlanmaya başlandı. Toplumda alkol, sigara ve uyuşturucu madde tüketimini engellemek amacıyla düzenlenen etkinliklerinin yapıldığı haftada öğrenciler Yeşilay haftası ile alakalı kutlamalar yapılıyor. Haberimizde Yeşilay haftasına dair detaylı etkinliklere ve şiirlere yer verdik. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    1- 7 Mart Yeşilay Haftası mesajları - pano çalışmaları 2022!

    Yeşilay Haftası kapsamında etkinlikler düzenlenmeye başlandı. Toplumun bağımlılık konusunda bilinç ve farkındalık düzeyini artırması amaçlanarak kutlanan Yeşilay Haftası için öğrenciler pano çalışmaları yapıyor. Hafta süresince alkollü içkilerin, sigaranın, alkolün uyuşturucuların topluma, aileye ve bireye zararları anlatılırken, okullarda "Yeşilay Haftası" temalı şiirler okunuyor. İşte 1- 7 Mart Yeşilay Haftası pano çalışmaları 2022 ve Yeşilay haftası okul öncesi, ilkokul sanat etkinlikleri, şiirler ve özlü sözler!

    YEŞİLAY HAFTASI NEDİR?

    Yeşilay, Birinci Dünya Savaşı sırası ve sonrasında işgal güçlerinin toplumumuzda alkol ve uyuşturucu maddeleri yaygınlaştırmasını ve işgale karşı mücadele ruhunun yıkılmasını önlemek amacıyla dönemin Şeyhülislam'ı İbrahim Haydarizade'nin himayesinde, Dr. Mazhar Osman Uzman ve arkadaşları tarafından Sultan Vahdeddin'in izniyle 5 Mart 1920'de İstanbul'da "Hilal-i Ahdar" adıyla kurulmuştur. Yeşilay'ın kurulduğu 1 - 7 Mart tarihleri ülkemizde Yeşilay haftası olarak kutlanmaktadır.

    "Hilal-i Ahdar" ismi daha sonra "Yeşil Hilal" ve "Yeşilay" olarak değiştirilmiş, 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı, İsmet İnönü'nün Başbakanlığında, Bakanlar Kurulu kararıyla Yeşilay'a "Kamu Yararına Çalışan Dernek Statüsü" verilmiştir.

    Kuruluşundan günümüze bağımlılık türleri arttıkça Yeşilay'ın da tüzüğünde çalışma alanları çeşitlenmiş, alkolden sonra sigara, uyuşturucu madde, kumar ve yakın tarihte teknoloji bağımlılığı Yeşilay'ın mücadele alanına dahil olmuştur.

    YEŞİLAY HAFTASI ETKİNLİKLERİ NELERDİR?

    Yeşilay Haftası etkinlikleri arasında söyleşiler, sergiler, bilgilendirme stantları, okullardaki pano etkinlikleri, şiirler okunarak anlam ve önemi kamuoyuna sunulur.

    YEŞİLAY HAFTASI ŞİİRLERİ

    YEŞİLAY HAFTASI

    Farkım yok benim, zehirli yılandan.
    Dostluğum sahtedir, hepsi yalandan.
    Belki de görünmüyor gerçek yüzüm,
    Gözlere saldığım, acı dumandan.
    Beni dost diye, göğsünde taşırsın.
    Vazgeçmez, günden güne alışırsın.
    Öyle uzun sürmez, bizim sevdamız.
    Çok yakında, doktorla tanışırsın.
    Sen yakarsan beni, yakarım seni
    Düşünmem arkanda kalan kimseni
    Sen dostum diye bana sarılırsın,
    Ben de Akrep gibi sokarım seni.
    Kanında dolaşır benim zehirim
    Sizin derdinize çare değilim
    Yeter artık sizde bırakın beni
    Paranızı güzel şeylere verin
    Bazen kızar kederlenir içersin
    Mutlu olur keyiflenir içersin
    Mutlaka açık bir kapı bulunur
    Hayatına kastın nedir içersin
    Çetin içen içsin boş ver aldırma
    Bu yüzden dostların kalbini kırma
    İkaz ettin bitti senin görevin
    Kendin dumanlı yerlerde durma
    Muzaffer Çetin



        ***YEŞİLAY

        Yeşilay anne gibi koruyor,
        Sevgiyle sarılıyor.
        Bize uyarılar yapıyor;
        Yeşilay önde gidiyor.
        Bilinçlendiriyor, öğretiyor.
        Alkolden uzak tutuyor.
        Sağlıkla yarınlar kuruyor,
        Yeşilay önde gidiyor.
        İnsanlar çabuk soluyor.
        İçki sigara öldürüyor.
        Bunlara engel oluyor;
        Yeşilay önde gidiyor.
        Zeynep Nur Deke

        ***YEŞİLAY

        Biri dese sana:
        Gel köle ol bana,
        Seni yavaş yavaş öldüreyim
        .Komik duruma düşüreyim.
        İstersen bir canavara dönüştüreyim.
        İzin verir misin ona?
        İnanıyorum ki vermezsin.
        Hatta kızar öfkelenir
        Bunu söyleyen densize
        Haddini bildirirsin.
        Alkol, uyuşturucu, sigara
        Yiğitçe olmasa da
        Bunu hep yapıyor.
        Bir zaafımızı bulup
        Bizi esir alıyor.
        O densiz, bürünür çokça
        Moda, arkadaş kılığına.
        Bizi, kandırır kurnazca.
        Oysa değişen ne?
        Aldanmaktır sadece;
        Üstelik iki kere!
        Saime Tavaslı

        ***YEŞİLAY GENÇLİK MARŞI

        Bir zamanlar gelecek,
        Göğsümüz kabaracak,
        Acunda dalgalansın,
        Yeşil aylı bir bayrak.
        Bu bayrağın altında,
        Bil rahat yaşanacak.
        Bayrağın dalgalanıp,
        Göğsünde kabaracak.
        Arkadaş varlığını,
        İki şey doldurmalı.
        Bunlar; vatan sevgisi,
        Ülkü bağı olmalı.
        F.Fuat ÇELEN



        UZUN YEŞİLAY ŞİİRLERİ
        Bin dokuz yüz yirmi, bir Mart sabahı
        İçkiyle savaşa girdi YEŞİLAY
        Yuvalar sönmesin, çekmesin ahı
        Doğan tehlikeyi gördü YEŞİLAY
        İnsanlar sağlığın bozmasın diye
        Kendi mezarını kazmasın diye
        Gelen nesillere sızmasın diye
        Aldığı kararda durdu YEŞİLAY
        Bu ülke bizimse, sağlıkla düze
        Varalım hedefe, erelim haza
        Yemyeşil bahara, sımsıcak yaza
        Hedef köprüsünü kurdu YEŞİLAY
        Sağlığın düşmanı, bela anası
        Zarar veren her maddenin tanesi
        Bölge, bölge; il, il derken hanesi
        İzah etti, gezdi yurdu YEŞİLAY
        Der Ozan İLHANİ, yanlış halinden
        Düşer isen kimse tutmaz kolundan
        Sende yürü YEŞİLAY'ın yolundan
        Kanayan yarayı sardı YEŞİLAY

        İlhan Kınalı ***
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        Haberler Güncel Pano çalışmaları 2022! Yeşilay Haftası okul öncesi, ilkokul sanat etkinlikleri, şiirler ve özlü sözler! 1- 7 Mart Yeşilay Haftası mesajları
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