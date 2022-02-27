Son dakika: Zelenskiy'den Rusya'ya net yanıt: Müzakere İstanbul'da olsun

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Ukrayna'daki savaş tüm hızı ile devam ediyor. Ülkenin pek çok noktasından çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Rusya iki Ukrayna kentini daha kuşattığını duyurdu. Başkent Kiev'de yine patlama sesleri duyuldu. İşte çatışma haberlerinin geldiği bölgeden dakika dakika son dakika gelişmeler...