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    • 27.02.2022 10:36
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    • 27.02.2022 11:09
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    Son dakika: Zelenskiy'den Rusya'ya net yanıt: Müzakere İstanbul'da olsun

    Son dakika... Ukrayna - Rusya savaşında 4'üncü güne girilirken bölgeden üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Rus heyeti Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel kentine ulaştığı bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy açıklama yaptı. Zelenskiy, Rusya ile müzakereler için, ülkesine saldırıların yapıldığı Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi önerdi. İşte Rusya-Ukrayna savaşında son dakika gelişmeleri...

    Müzakere İstanbul’da olsun

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    Ukrayna'daki savaş tüm hızı ile devam ediyor. Ülkenin pek çok noktasından çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Rusya iki Ukrayna kentini daha kuşattığını duyurdu. Başkent Kiev'de yine patlama sesleri duyuldu. İşte çatışma haberlerinin geldiği bölgeden dakika dakika son dakika gelişmeler...

    HER ŞEYE SALDIRIYORLAR

    Zelenski, Rusya'nın Belarus'ta müzakere teklifini reddetti, başka yerlerde müzakere için açık kapı bıraktı. Zelenski, "Minsk görüşmeleri Rusya, Belarus topraklarından Ukrayna'ya saldırmazsa mümkün olabilir. Ukrayna'ya karşı saldırgan tavır içinde olmayan yerlerde müzakereye açığız" dedi.



    "Dün gece acımasızdı, sivil altyapı top atışlarının hedefi oldu" diyen Zelenski, Rus güçlerinin ambulans dahil her şeye ve askeri altyapının olmadığı sivil bölgelere saldırdığını belirtti.

        İSTANBUL OLABİLİR

        Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakereler için, ülkesine saldırıların yapıldığı Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi önerdi.

        RUS HEYETİ BELARUS'A ULAŞMIŞTI

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus heyetinin Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel kentine ulaştığını, Rusya'nın burada görüşmelere hazır olduğunu söylemişti.

        Rusya'nın müzakerelere başlamaya hazırlandığını belirten Peskov şunları söyledi: "Varılan anlaşmalar doğrultusunda, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve diğer bazı kurumların temsilcilerinden oluşan Rus heyeti, Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel şehrine vardı. Bu müzakerelere Gomel'de başlamaya hazır olacağız."

        Peskov "Rus tarafı Gomel'de müzakerelere başlamaya hazır, şimdi Ukraynalıları bekliyoruz" dedi.

        Rus ordusu, başkent Kiev'i ele geçirmek için bastırıyor. Önceki gece Ukrayna güçleri, Rus askerini kentin dışında tutmayı başardı. İngiliz istihbaratına göre, Rus güçleri şehre 30 km mesafede konuşlu bekliyor.

            SOKAK SAVAŞI

            Öte yandan şehrin hemen kuzeyindeki termik santralının kontrolü için de iki ordu arasında çatışma çıktı. Ukrayna tarafı, santralın başarıyla savunulduğunu açıkladı. Şehre çıkan yollardan bazıları patlatıldı. Yerel medya bunların Ukrayna ordusu tarafından Rusları yavaşlatmak için yapılmış bilinçli eylemler olduğunu söyledi.

            SİVİLLER BARİKAT KURUYOR

            Bu arada Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, geceleri sokağa çıkma yasağı uygulandığını hatırlatarak, yasak saatlerinde dışarıda görülen tüm sivillerin düşman sabotaj timleri olarak algılanarak hedef alınacağını bildirdi.

            Klitschko, "Gece zorluydu. Ama başkentte hiç Rus askeri yok" diye konuştu. Silahlanan Kiev halkı, Ukraynalı askerlerle omuz omuza başkent sokaklarında direniş başlattı. Beresteiska metro istasyonu ve hayvanat bahçesi yakınlarında şiddetli çatışmalar yaşandı.

                Ukrayna silahlı kuvvetleri, işgalin başından beri 3500 Rus askerini öldürdüklerini, 200'ünü rehin aldıklarını iddia etti. 14 Rus uçağı, sekiz helikopter ve 102 tankı vurduklarını açıkladı.

                Rusya tarafı ise Ukrayna'ya ait 14 hava üssü ve 19 komuta tesisi dahil 821 askeri yapının imha edildiğini açıkladı. Yedi savaş uçağı, yedi helikopter, dokuz insansız hava aracı, 87 tank ve sekiz askeri geminin de yok edildiği bilgisi verildi.
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