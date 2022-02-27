Son dakika: Zelenskiy'den Rusya'ya net yanıt: Müzakere İstanbul'da olsun

Ukrayna'daki savaş tüm hızı ile devam ediyor. Ülkenin pek çok noktasından çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Rusya iki Ukrayna kentini daha kuşattığını duyurdu. Başkent Kiev'de yine patlama sesleri duyuldu. İşte çatışma haberlerinin geldiği bölgeden dakika dakika son dakika gelişmeler...
HER ŞEYE SALDIRIYORLAR
Zelenski, Rusya'nın Belarus'ta müzakere teklifini reddetti, başka yerlerde müzakere için açık kapı bıraktı. Zelenski, "Minsk görüşmeleri Rusya, Belarus topraklarından Ukrayna'ya saldırmazsa mümkün olabilir. Ukrayna'ya karşı saldırgan tavır içinde olmayan yerlerde müzakereye açığız" dedi.
"Dün gece acımasızdı, sivil altyapı top atışlarının hedefi oldu" diyen Zelenski, Rus güçlerinin ambulans dahil her şeye ve askeri altyapının olmadığı sivil bölgelere saldırdığını belirtti.