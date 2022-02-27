Başkan Erdoğan AK Parti Erzurum İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan gençlere telefondan seslendi: Durmak yok, yola devam

"2023 için dadaşlardan beklentimiz her zaman olduğu gibi malum. 2023'te de Erzurum inşallah çok farklı bir coşkuyla sandıkları patlatacaktır. Ben şimdiden sadece Erzurum'daki dadaş kardeşlerimden değil, Türkiye genelindeki tüm dadaş kardeşlerimden farklı bir gayret, farklı bir hizmet, farklı bir coşku bekliyorum. 'Hiç durmak yok, yola devam' derken sadece Erzurum'da değil, Türkiye genelindeki tüm dadaşlardan farklı beklentilerimin olduğunu duyurmak istiyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim gayretinizi artırsın."

Bakan Soylu da Erdoğan'ın söyleyeceklerini söylediğini belirterek, Türkiye genelindeki Erzurumlulardan 2023 seçimleri için destek istedi.