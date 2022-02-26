Son dakika: Rusya’da Twitter’a erişilemiyor

Ukrayna - Rusya savaşında 3'üncü güne girilirken bölgeden çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Sabahın erken saatleriyle birlikte Kiev'den yükselen silah sesleri haberleri gelirken sıcak çatışmanın başkentin sokaklarına taşındığı açıklandı. Ruslar Melitopol şehrini ele geçirdiklerini açıklarken, Zelenski yaptığı son dakika açıklamasında, "Saldırılar püskürtüldü. Başkent Kiev ve çevresindeki kilit noktalar kontrol altında." dedi.
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), dün yaptığı açıklamada, sosyal medya sitesi Facebook'a erişime kısmi kısıtlama getirildiğini duyurmuştu.
Son Dakika Rusya Ukrayna savaşı gelişmeleri... Rusya Devlet Başkanı Putin'in orduya verdiği emir ile başlayan Rusya - Ukrayna savaşının 3'üncü gününde de bölgeden çatışma haberleri geliyor.