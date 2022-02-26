Son dakika: Rusya’da Twitter’a erişilemiyor

"BU TOPLANTIYA BAŞKANLIK ETMEMELİSİNİZ"

Saygı duruşunun ardından Ukrayna büyükelçisi Rus meslektaşına hitaben, "Ülkeniz bu uluslararası örgütün tüzüğünü her gün ihlal ediyor ve bu toplantıya başkanlık etmemelisiniz." diye seslendi.

Kislitsa sözlerinin devamında Rusya Büyükelçisine, "Devlet Başkanınız bugün Ukrayna ordusunun ülkemde iktidarı ele geçirmesini istedi. Senin sorunun ne? Delirdin mi? BM ilkelerine biraz saygı göster." diye ekledi.

Öte yandan Rus delege, ülkesinin 2014 yılında Ukrayna'da aşırı milliyetçilerin iktidarı ele geçirmesi olaylarını, işledikleri suçları ve Batı'nın onlara verdiği desteği görmezden geldiği için bugün karar taslağını reddettiğini ifade etti.

Rus büyükelçi, "Ukrayna'daki mevcut rejim bir darbe sonucu iktidara geldi ve aynı zamanda ülkenin doğu bölgelerinde Donetsk ve Luhansk'ta savaş yürütüyor." dedi.