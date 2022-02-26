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    • Güncel
    • 26.02.2022 16:39
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    • 26.02.2022 16:39
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    Son dakika: Rusya’da Twitter’a erişilemiyor

    Son dakika... Rusya’da (TSİ) 13.00 sularından itibaren başta Moskova olmak üzere çok sayıda şehirde Twitter’a erişim sağlanamıyor. Gün içerisinde zaman zaman Facebook ve Instagram’a da erişim sıkıntıları yaşanmıştı.

    Rusya’da Twitter’a erişilemiyor

    Ukrayna - Rusya savaşında 3'üncü güne girilirken bölgeden çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Sabahın erken saatleriyle birlikte Kiev'den yükselen silah sesleri haberleri gelirken sıcak çatışmanın başkentin sokaklarına taşındığı açıklandı. Ruslar Melitopol şehrini ele geçirdiklerini açıklarken, Zelenski yaptığı son dakika açıklamasında, "Saldırılar püskürtüldü. Başkent Kiev ve çevresindeki kilit noktalar kontrol altında." dedi.

    ERİŞİM SORUNU YAŞANIYOR

    Rusya'da (TSİ) 13.00 sularından itibaren başta Moskova olmak üzere çok sayıda şehirde Twitter'a erişim sağlanamıyor. Gün içerisinde zaman zaman Facebook ve Instagram'a da erişim sıkıntıları yaşanmıştı.

    Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), dün yaptığı açıklamada, sosyal medya sitesi Facebook'a erişime kısmi kısıtlama getirildiğini duyurmuştu.

    Son Dakika Rusya Ukrayna savaşı gelişmeleri... Rusya Devlet Başkanı Putin'in orduya verdiği emir ile başlayan Rusya - Ukrayna savaşının 3'üncü gününde de bölgeden çatışma haberleri geliyor.

        AYRILMADIM BURADAYIM

        Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında 3. güne girildi. Ukrayna'nın birçok kenti hava saldırısı altında, Kiev'de de çatışmaların yaşandığı bildiriliyor.

        Zelenskiy, Kiev'den yeni bir video paylaşarak, "Ülkeden ayrılmadım, silah bırakmayacağız" dedi.

        ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e Rusya tarafından yakalanması ya da öldürülmesini önlemek için kendisini Kiev'den çıkarmayı teklif ettiği ancak Zelenskiy'nin bu teklife şu ana kadar olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.

        KİEV'DEN AYRILMASI İÇİN TEKLİF

        Washington Post gazetesinin ABD'li ve Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD hükümeti, Zelenskiy'e Rusya tarafından yakalanması ya da kaçırılmasını önlemek için kendisine Kiev'den ayrılması için yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.

            New York'taki BM Genel Merkezi'nde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının kınanması teklifiyle toplanan Güvenlik Konseyi'nde, Rus Büyükelçinin veto hakkını kullanmasına sinirlenen Kislitsa, "Ülkeme karşı yürütülen bu savaş, binlerce Rus askerinin cesetleri Rusya'daki annelerine gönderilmeden sona ermeyecek." ifadesini kullandı.

            Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi ve aynı zamanda Güvenlik Konseyi'nin Rusya adına dönem başkanlığını yürüten Vassily Nebizia kullandığı "hayır" oyuyla, toplantıda Ukrayna'ya yönelik mevcut Rus saldırısını kınayan bir karar taslağının yayınlanması engellenmiş oldu.

            Ukrayna Büyükelçisi oturumdaki ifadesinde, konsey üyesi devletlerin temsilcilerinden, Ukrayna'daki askeri operasyonlar sonucunda son iki gün içinde öldürülen sivil kurbanların anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunmalarını istedi.

            Rus Temsilci Nebizia, Ukraynalı mevkidaşını boykot ederek, saygı duruşunda bulunulması gerekenle arasında, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesindeki sivil kurbanların da bulunması gerektiğini söyledi.

            "BU TOPLANTIYA BAŞKANLIK ETMEMELİSİNİZ"
            Saygı duruşunun ardından Ukrayna büyükelçisi Rus meslektaşına hitaben, "Ülkeniz bu uluslararası örgütün tüzüğünü her gün ihlal ediyor ve bu toplantıya başkanlık etmemelisiniz." diye seslendi.

            Kislitsa sözlerinin devamında Rusya Büyükelçisine, "Devlet Başkanınız bugün Ukrayna ordusunun ülkemde iktidarı ele geçirmesini istedi. Senin sorunun ne? Delirdin mi? BM ilkelerine biraz saygı göster." diye ekledi.

            Öte yandan Rus delege, ülkesinin 2014 yılında Ukrayna'da aşırı milliyetçilerin iktidarı ele geçirmesi olaylarını, işledikleri suçları ve Batı'nın onlara verdiği desteği görmezden geldiği için bugün karar taslağını reddettiğini ifade etti.

            Rus büyükelçi, "Ukrayna'daki mevcut rejim bir darbe sonucu iktidara geldi ve aynı zamanda ülkenin doğu bölgelerinde Donetsk ve Luhansk'ta savaş yürütüyor." dedi.

                Nebizia, Ukraynalı mevkidaşının "Rus birliklerinin Ukrayna'da bir anaokulunu bombaladığı" iddiasıyla ilgili söylediklerinin doğru olmadığını savundu.

                Perşembe günü şafak vakti Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırı başlatmasının ardından dünyanın birçok ülkesinden gelen tepkiler devam ederken Moskova'ya karşı ekonomik yaptırımlar devreye sokuldu.

                Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e göre, Rus askeri müdahalesinin ilk gününde siviller de dahil olmak üzere 130'dan fazla kişi öldürüldü.

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