Evlat nöbetindeki aileler, Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Biçer, "Koşuşturma içindeyiz, evlatlarımızı kurtarma peşindeyiz. İyi ki doğdunuz ve varsınız. Annenizi rahmetle minnetle anıyoruz ki sizin gibi bir evladı bize cumhurbaşkanı olarak bıraktı. Türkiye, emin ellerde bir kere daha gördük ve görüyoruz. Rabb'im size uzun ömürler versin. Diyarbakır annelerinin umudu, mazlumların ve mağdurların umudu oldunuz. 2023'te güçlü adımlarla bir daha ilerlemek için iyi ki varsınız ve doğum gününüz kutlu olsun" dedi.