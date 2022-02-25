Ukrayna Rusya’dan ne zaman ayrıldı? Ukrayna haritada nerede, hangi bölgede, nüfusu kaç? Ukrayna ne zaman bağımsız oldu?

UKRAYNA NASIL BAĞIMSIZ OLDU?

Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Parlamentosu, 24 Ağustos 1991'de Ukrayna'nın bağımsızlığını ilan eden belgeyi onaylamıştı.

Ukraynalıların yüzde 90'ı 1 Aralık 1991'de düzenlenen referandumda, Ukrayna'nın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden ayrılıp bağımsızlığı için oy vermişti. Bu gelişmelerin ardından Ukrayna bağımsızlığını ilan etti.

UKRAYNA NEREDE, DÜNYA HARİTASINDA HANGİ BÖLGEDE?

Ukrayna coğrafi konum itibari ile Kuzey Doğu Avrupa'da yer almaktadır. 603.549 km² yüzölçümüyle tamamı Avrupa'da olan en büyük ülkedir. Doğuda ve kuzeydoğuda Rusya, kuzeybatıda Belarus, batıda Polonya, Slovakya ve Macaristan, güneybatıda Romanya ve Moldova'nın komşusudur.

Ayrıca güneyde Karadeniz ve Azak Denizi'ne kıyısı bulunmaktadır.Ukrayna Slavlardan gelme bir ülkedir. Ülkenin adı ise Slav dilinden gelmektedir. Yarı başkanlık sistemi ile birlikte yönetilen ülke önceden Sovyetler birliğine bağlı bir ülke idi. Sovyetler birliği dağıldıktan sonra 1991 yılında Ukrayna bağımsızlığını ilan etmiştir. Yüksek insani gelişme endeksine sahip olan ülkede trafik akışı sağ taraftan ilerlemektedir. Ukrayna Grivna'sı ülkenin resmi para birimidir. Ukrayna tarihte Rutenya olarak da anılmaktaydı.

Avrupa'da en güçlü ordulardan birine sahip olan Ukrayna bu ordu sisteminin alt yapısını Sovyet döneminden oluşturmuştur. Moldova, Romanya, Rusya, Beyaz Rusya, Polonya, Slovakya, Macaristan Ukrayna'nın komşu ülkelerini oluşturmaktadır. Ukrayna aynı zamanda Karadeniz ve Azak denizine kıyısı olan bir ülkedir. Ülkede balıkçılık faaliyetleri de gelişmiştir. Ukrayna sahip olduğu yüz ölçümü ile Avrupa kıtasının en büyük ülkelerinden biri olma özelliğini taşımaktadır. Ülkenin resmi dili Ukraynacadır. Ukraynaca Doğu Slav dillerine ait olan bir dildir. Ukrayna'da Ukraynacadan farklı olarak 18 tane de farklı dil konuşulmaktadır. Ukrayna'nın nüfusu 2020 yılında 44,13 milyon olarak açıklanmıştı.

UKRAYNA NÜFUSU KAÇ?

Ukrayna nüfusu 2021 yılında 43,485,809'dur. Ukrayna'da nüfus 2020 yılına göre %0.59 oranında azalış göstermiştir. Ukrayna'nın en kalabalık şehri Kiev'dir, en az nüfusa sahip bölgesi ise Kaluş'tur. Ukrayna'da kilometrekareye 75 kişi düşmektedir.