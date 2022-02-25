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    • 25.02.2022 20:32
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 25 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanlığı 25 Şubat 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve salgının seyrinde son durum...

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 453 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 71 bin 736 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi.

    Günlük verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Can kayıplarımızın neden yüksek seyrettiği dikkat çeken bir konu. Bu kayıpların vakaların küçük bir kısmı içinde yaşandığı, hastalığı ağır geçirme ihtimali olan 65 yaş üstüyle kronik hastalarımızın kendilerini koruması gerektiği unutulmamalı" ifadelerini kullandı.

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                    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 25 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu
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