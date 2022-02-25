Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

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Resmi açılışını yaptığımız eğitim öğretim yatırımlarının ülkemize, milletimize, aziz İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyorum. Bugün 1 Temmuz 2019 ile 15 Şubat 2022 tarihleri arasında inşası tamamlanan toplam 122 okulumuzu resmen hizmete alıyoruz. Bu eğitim kurumlarımızdan 56 okul 1321 derslik, Milli Eğitim bakanlığımızca, 39 okul 1280 derslik İstanbul Koordinasyon birimince, 27 okul 526 derslik ise hayır severlerimiz tarafından şehrimize kazandırılmıştır. 2,5 yıl gibi kısa sürede 3157 dersliğe sahip 122 modern eğitim tesisini İstanbullu kardeşlerimizin istifadesine sunmuş bulunuyoruz. Toplam yatırım bedeli 2 milyar 140 milyon lirayı geçiyor. Eğitim öğretim hizmetlerinin kalitesini daha da artıran bu yatırımların hayırlı olmasını temenni ediyorum.





İSTANBUL'DA GÜÇLENDİRİLEN EĞİTİM ALTYAPISI

Hayır severlerimiz başta olmak üzere yatırımların inşasına maddi manevi destek veren herkese ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Yaklaşık 3,5 milyon öğrencimizin bulunduğu İstanbulumuzun eğitim alt yapısını güçlendirmek önceliklerimiz arasında yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımız dahil tam 25 yıldır aziz İstanbulumuzun hizmetindeyiz.

İSTANBUL'A AŞKLA, ŞEVKLE HİZMET ETTİK

Çeyrek asrı aşan hizmet yolculuğumuzda hiç bir zaman bahanelerin arkasına saklanmadık. Bizim milletimiz, bizim evlatlarımız en iyisine layıktır inancıyla diğer illerimizle birlikte İstanbul'a aşkla, şevkle hizmet ettik.





EĞİTİM ATAMALARI

2002 yılında 40 bin civarında olan derslik sayısını 3 kattan fazla artırarak bugün 129 bin seviyesine taşıdık. Bitmedi, özellikle bunu şu an da Ana muhalefetin ve yavru muhalefetin iyi bilmesi lazım 67 bin olan öğretmen sayısını 176 bine ulaştırdık. Öğretmen atamalarında önceliği ve ağırlığı İstanbul'a veriyoruz. 31 Ocak 2022 tarihinde ataması yapılan 15 bin öğretmenin yarısı İstanbul'da göreve başladı.