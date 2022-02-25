Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.02.2022 18:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.02.2022 18:35
    ABONE OL

    AFAD'dan Ukrayna'ya insani yardım: 5 TIR bölgeye gidiyor

    Son dakika haberleri... Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş sürerken AFAD'dan Ukrayna'ya insani yardım gönderileceği bildirildi. Yapılan açıklamada, "5 TIR yardım malzemesini, insani yardım ekibimiz ile birlikte bölgeye gönderiyoruz." ifadelelerine yer verildi.

    AFAD’dan Ukrayna’ya insani yardım

    Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaşın 2. gününde çatışmalar şiddetlendi.

    Ukrayna'dan dünyaya yardım çağrıları yükselirken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nden flaş bir açıklama geldi.

    AFAD Ukrayna'ya insani yardım ulaştırılacağını açıkladı.

    "5 TIR YARDIM MALZEMESİNİ BÖLGEYE GÖNDERİYORUZ"
    Açıklamada, "Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD Başkanlığımız tarafından hazırlanan gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 TIR yardım malzemesini, insani yardım ekibimiz ile birlikte bölgeye gönderiyoruz." ifadelerine yer verildi.

    MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR: YARDIMA HAZIRIZ
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin, Ukrayna'ya insani yardıma hazır olduğu belirtti.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Bakan Akar, Türkiye'nin insani yardıma hazır olduğunu, barış ve huzurun sağlanması için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini kaydetti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Dijitalleşen KOBİ’ler ve esnaflar Trendyol ile büyüyor
    Haberler Güncel AFAD'dan Ukrayna'ya insani yardım: 5 TIR bölgeye gidiyor
        SON DAKİKA