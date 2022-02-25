AFAD'dan Ukrayna'ya insani yardım: 5 TIR bölgeye gidiyor

Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaşın 2. gününde çatışmalar şiddetlendi.

Ukrayna'dan dünyaya yardım çağrıları yükselirken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nden flaş bir açıklama geldi.

AFAD Ukrayna'ya insani yardım ulaştırılacağını açıkladı.

"5 TIR YARDIM MALZEMESİNİ BÖLGEYE GÖNDERİYORUZ"

Açıklamada, "Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD Başkanlığımız tarafından hazırlanan gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 TIR yardım malzemesini, insani yardım ekibimiz ile birlikte bölgeye gönderiyoruz." ifadelerine yer verildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR: YARDIMA HAZIRIZ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin, Ukrayna'ya insani yardıma hazır olduğu belirtti.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Bakan Akar, Türkiye'nin insani yardıma hazır olduğunu, barış ve huzurun sağlanması için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini kaydetti.