Son dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy dünyaya seslendi: Şeytan bir ulusu yok etmek istiyor

ARTIK BAĞLAR KOPTU

Zelenskiy, Ukrayna'nın finansal olarak gerkeli gücünün olduğunu belirtti, "Ukrayna'yı savunmak için gerekli kaynaklara sahibiz. Bu sabah tarihe geçti. Bizim ve Rusya için farklı bir şekilde tarihe geçti. Artık Rusya ile bağlar koptu. Ukrayna bağımsızlığından taviz vermeyecek. Rusya devletimize saldırdı. Almanya bile böyle bir hinlik ile bize saldırmadı." dedi.