Son dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy dünyaya seslendi: Şeytan bir ulusu yok etmek istiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından ülkede patlamalar meydana geldi.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ilk açıklamasında "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız" ifadelerini kullandı. Ukrayna'da başkent Kiev dahil birçok şehir yangın yerine döndü. Hükümet, Ukrayna'da sıkıyönetim ilan etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın saldırıya geçmesi sonucu "Ukrayna kuzeyden güneye saldırıya uğruyor. Şu anda silah dağıtıyoruz savunma için. Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek," ifadelerini kullanarak orduya katılım çağrısında bulundu.