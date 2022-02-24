Konvansiyonel savaş ne anlama geliyor? Konvansiyonel savaş nedir? Konvansiyonel silahlar hangileri?

Konvansiyonel olmayan savaş tanımı ise diğer tüm tip çatışmaları tanımlamak için kullanılır. Baskın, Gerilla savaşı, ayaklanma ve terörizm gibi taktikler ve aynı zamanda nükleer, kimyasal veya biyolojik silahların kullanması da konvansiyonel olmayan savaş sayılmaktadır.

Dünya savaş coğrafyalarında duymaya aşina olduğumuz konvansiyonel silah terimi, kimyasal silahlar dışında kalan silahlara verilen isimdir. Ülkelerin askeri ordularında bulunan silahlara verilen konvansiyonel ismi, aslında ticarete dayalı bir isimdir.Konvansiyon, kelime olarak anlaşmaya başlı anlamına gelmekte olup, yeni silahların bir ülke tarafından kullanılıp eski ilahlarını da başka ülkelere satmasına verilen isimdir. Konvansiyonel ismi buradan gelmektedir.