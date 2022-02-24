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    • Güncel
    • 24.02.2022 09:12
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    • 24.02.2022 09:28
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    Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'daki Türk vatandaşlar hakkında açıklama!

    Son dakikka haberleri... Dışişleri Bakanlığı "Ukrayna hava sahası halen kapalıdır. Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz. Ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacaktır." dedi.

    Ukrayna’daki Türk vatandaşlarına çağrı

    Son dakikka haberleri... Dışişleri Bakanlığı "Ukrayna hava sahası halen kapalıdır. Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz. Ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacaktır." dedi.

    Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacağını duyurdu.

    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
    Ukrayna'da yaşayan değerli vatandaşlarımız,

    Ukrayna hava sahası halen kapalıdır. Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz.

    Ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacaktır.

    Bize aşağıdaki numaralardan ulaşabilirsiniz. Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi: +903122922929

    Kiev, Çernihiv, Çerkassiy, Himelnitskiy, Harkiv, Ternopil, Sumi, Rivne, Poltava, Lviv, Luhansk, Jitomir, Dnipropetrovsk ve Volin'de yaşayan vatandaşlarımız için Kiev Büyükelçiliği Acil Durum Hatları: +380632114765, +380632557748, +380935394612

    Odesa, Mikolayiv, Kirovohrad, Kropivnitskiy, Ivano-Frankivsk, Çernivtsi, Herson, Zaporijya, Ujhorod, Donetsk, Vinnitsa'da yaşayan vatandaşlarımız için Odessa Başkonsolosluğu Acil Durum Hatları: +380937110024, +380937110026

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    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'daki Türk vatandaşlar hakkında açıklama!
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