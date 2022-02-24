Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'da bulunması nedeniyle zirveye katılmadı.

KRİTİK TEMAS

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede Ukrayna'daki yaşanan saldırılar ele alındı.

TÜRKİYE NE YAPACAK?

Gelen son haberlere göre, Rusya, Ukrayna'nın askeri alanlarını vururken Ukrayna 5 Rus savaş uçağını ve helikopterini düşürdüğünü açıkladı. A Haber canlı yayınına katılan Askeri Stratejist Güvenlik Uzmanı Gürsel Tokmakoğlu, "Türkiye bölgede önemli bir ülkedir. Dolayısıyla şimdi burada. Kim ateşi yakmaya başladıysa, o tarafa doğru buna geri adım at demek bize düşecektir." dedi.

Gürsel Tokmakoğlu'nun açıklamaları:

Türkiye'nin kırımızı çizgisi ellerin tetiğe gitmemesiydi. Bunun en baştan deklare etti. Biz bölge ülkesiyiz. Ne Ukrayna'dan ne de Rusya'dan vazgeçemeyiz. Biz olaylara Amerika gibi bakmıyoruz olaylara. Biz kendi açımızdan bakıyoruz ve bölgesel istikrar istiyoruz.