Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ele alındığı zirve, yaklaşık 2 saat sürdü.
YAZILI AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, zirvede, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahelesi ele alındı.
Zirvede, Rusya'nın Minsk mutabakatlarını ortadan kaldıran bu saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve kabul edilemez olduğu ifade edildi.
Bölge ve dünya güvenliğine de tehdit oluşturan bu saldırının durması için Rusya ve uluslararası platformlar nezdinde bulunulabilecek girişimlerin değerlendirildiği zirvede, Türkiye'nin Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceği vurgulandı.
KİMLER KATILDI?
Zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'da bulunması nedeniyle zirveye katılmadı.
KRİTİK TEMAS
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede Ukrayna'daki yaşanan saldırılar ele alındı.
TÜRKİYE NE YAPACAK?
Gelen son haberlere göre, Rusya, Ukrayna'nın askeri alanlarını vururken Ukrayna 5 Rus savaş uçağını ve helikopterini düşürdüğünü açıkladı. A Haber canlı yayınına katılan Askeri Stratejist Güvenlik Uzmanı Gürsel Tokmakoğlu, "Türkiye bölgede önemli bir ülkedir. Dolayısıyla şimdi burada. Kim ateşi yakmaya başladıysa, o tarafa doğru buna geri adım at demek bize düşecektir." dedi.
Gürsel Tokmakoğlu'nun açıklamaları:
Türkiye'nin kırımızı çizgisi ellerin tetiğe gitmemesiydi. Bunun en baştan deklare etti. Biz bölge ülkesiyiz. Ne Ukrayna'dan ne de Rusya'dan vazgeçemeyiz. Biz olaylara Amerika gibi bakmıyoruz olaylara. Biz kendi açımızdan bakıyoruz ve bölgesel istikrar istiyoruz.
Türkiye bölgede önemli bir ülkedir. Dolayısıyla şimdi burada. Kim ateşi yakmaya başladıysa, o tarafa doğru buna geri adım at demek bize düşecektir. Seyirci kalmamak noktasında gidip oraya başka bir yardım yapacak değiliz askeri bakımdan ama buranın bölgesel istikrarını ve insan haklarını kimsenin ölmemesini hep söyleyeceğiz. Bunları hep söyleyeceğiz. Savaş yanlış bir şey.