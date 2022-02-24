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    • 24.02.2022 14:27
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    Başkan Erdoğan liderliğinde güvenlik zirvesi! 2 saat sürdü | Ukrayna diplomasisi

    Son dakika haberine göre, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan güvenlik zirvesi sona erdi. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Öte yandan Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan liderliğinde güvenlik zirvesi!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ele alındığı zirve, yaklaşık 2 saat sürdü.

    YAZILI AÇIKLAMA
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, zirvede, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahelesi ele alındı.

    Zirvede, Rusya'nın Minsk mutabakatlarını ortadan kaldıran bu saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve kabul edilemez olduğu ifade edildi.

    Bölge ve dünya güvenliğine de tehdit oluşturan bu saldırının durması için Rusya ve uluslararası platformlar nezdinde bulunulabilecek girişimlerin değerlendirildiği zirvede, Türkiye'nin Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceği vurgulandı.

    KİMLER KATILDI?
    Zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'da bulunması nedeniyle zirveye katılmadı.

    KRİTİK TEMAS
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede Ukrayna'daki yaşanan saldırılar ele alındı.

    TÜRKİYE NE YAPACAK?
    Gelen son haberlere göre, Rusya, Ukrayna'nın askeri alanlarını vururken Ukrayna 5 Rus savaş uçağını ve helikopterini düşürdüğünü açıkladı. A Haber canlı yayınına katılan Askeri Stratejist Güvenlik Uzmanı Gürsel Tokmakoğlu, "Türkiye bölgede önemli bir ülkedir. Dolayısıyla şimdi burada. Kim ateşi yakmaya başladıysa, o tarafa doğru buna geri adım at demek bize düşecektir." dedi.

    Gürsel Tokmakoğlu'nun açıklamaları:

    Türkiye'nin kırımızı çizgisi ellerin tetiğe gitmemesiydi. Bunun en baştan deklare etti. Biz bölge ülkesiyiz. Ne Ukrayna'dan ne de Rusya'dan vazgeçemeyiz. Biz olaylara Amerika gibi bakmıyoruz olaylara. Biz kendi açımızdan bakıyoruz ve bölgesel istikrar istiyoruz.

    Türkiye bölgede önemli bir ülkedir. Dolayısıyla şimdi burada. Kim ateşi yakmaya başladıysa, o tarafa doğru buna geri adım at demek bize düşecektir. Seyirci kalmamak noktasında gidip oraya başka bir yardım yapacak değiliz askeri bakımdan ama buranın bölgesel istikrarını ve insan haklarını kimsenin ölmemesini hep söyleyeceğiz. Bunları hep söyleyeceğiz. Savaş yanlış bir şey.

        Rusya burada bir operasyon yapıyor ve kimsenin karışmamasını istiyor. Kiev ise yardım istemiyor ama silah verin kendimi kurtarım diyor. Ukrayna ise silahı ve diplomatik yardım istiyor.

        PUTİN ÇAĞRI YAPMIŞTI
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu. Putin, Ukrayna askerlerine "Derhal silahlarınızı bırakıp evinize dönün" çağrısında bulundu.

        KİEV'DE SİREN SESLERİ
        Pek çok bölgede patlama sesleri duyulurken, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de siren seslerinin duyulduğu ifade edildi.

        TÜRKİYE'DEN UKRAYNA'DAKİ TÜRK VATANDAŞLARINA YÖNELİK DUYURU
        Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için gerekli destek ve yönlendirmenin sağlanacağını duyurdu.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna hava sahasının halen kapalı olduğuna işaret edilerek, Türk vatandaşlarına mevcut aşamada evlerinde veya güvenli bir yerde kalmaları ve seyahatten kaçınmaları tavsiyesinde bulunuldu.

        Açıklamada, Ukrayna'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için gerekli destek ve yönlendirmenin sağlanacağı belirtildi.

            Dışişleri Bakanlığına ulaşmak isteyen Türk vatandaşlarının şu numaraları arayabileceği kaydedildi:

            "Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi +903122922929

            Kiev, Çernihiv, Çerkassiy, Himelnitskiy, Harkiv, Ternopil, Sumi, Rivne, Poltava, Lviv, Luhansk, Jitomir, Dnipropetrovsk ve Volin'de yaşayan vatandaşlarımız için Kiev Büyükelçiliği Acil Durum Hatları: +380632114765, +380632557748, +380935394612

            Odesa, Mikolayiv, Kirovohrad, Kropivnitskiy, Ivano-Frankivsk, Çernivtsi, Herson, Zaporijya, Ujhorod, Donetsk, Vinnitsa'da yaşayan vatandaşlarımız için Odessa Başkonsolosluğu Acil Durum Hatları: +380937110024, +380937110026"

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