Son dakika: Eren Kış-26 operasyonu başlatıldı! 870 personel katılıyor

Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (870) personel [(62) operasyonel tim] görev alıyor.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.
EREN KIŞ DARBESİ
Bakanlığımız koordinesinde gerçekleştirilen 14 ayrı Eren Kış Operasyonu'nda bugüne kadar 20 terörist etkisiz hale getirildi, 339 mağara, sığınak ve depo imha edildi.