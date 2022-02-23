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    • 23.02.2022 13:33
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    • 23.02.2022 13:40
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    Marmara Denizi'nde müsilaj var mı? Bakan Kurum'dan flaş açıklama

    Son dakika haberi... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde geçtiğimiz yıl görülen müsilaj ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Marmara Denizi'nin yüzeyinde de derinde de şu an için müsilaj yoktur. Ancak bu müsilaj olmayacak anlamına gelmemektedir." dedi.

    Marmara’da müsilaj var mı? Kurum’dan flaş açıklama

    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil, derinde de şu an için müsilaj yoktur" dedi. Marmara Denizi Eylem Planı İl Değerlendirme Toplantısı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında toplandı.

    Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen toplantıya Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük de katıldı.

    Bakan Kurum toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Kurum, "Marmara denizinde izleme faaliyetlerimiz sürdürüyoruz. 152 noktada izleme faaliyetlerimiz an be an yapıyoruz. Yaptığımız izleme faaliyetleri çok çok olumlu. Özellikle yaz başında 10- 25 metre derinlikte sıkışan müsilaj tabakaları 26 Ocak tarihinde yaptığımız ölçümlerde gözlemlenmedi" dedi.

        Kurum, Çanakkale'de müsilaj görüldüğü iddialarıyla ilgili olarak ise, "Bizim yaptığımız tespitlerde, gözlemlerde ve uydu görüntülerinde yüzeye vurmuş hangi bir müsilaj tabakası yoktur" ifadelerini kullandı.

        Bakan Kurum, "Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil, derinde de şu an için müsilaj yoktur. Bu olmayacağı anlamına gelmeyecektir" dedi.

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