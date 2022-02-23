Marmara Denizi'nde müsilaj var mı? Bakan Kurum'dan flaş açıklama

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil, derinde de şu an için müsilaj yoktur" dedi. Marmara Denizi Eylem Planı İl Değerlendirme Toplantısı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında toplandı.