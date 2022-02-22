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    • 22.02.2022 10:45
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    Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar

    Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli, "Şiddetin olduğu yerde hayır yoktur, huzur yoktur. Özellikle kızlarımızı, çocuklarımızı, masum insanlarımızı hedef alan şiddet dalgası hepimizin ortak şikayet konusudur." dedi.

    MHP lideri Devlet Bahçeli’den grup toplantısında önemli açıklamalar

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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

    Şiddetin olduğu yerde hayır yoktur, huzur yoktur. Özellikle kızlarımızı, çocuklarımızı, masum insanlarımızı hedef alan şiddet dalgası hepimizin ortak şikayet konusudur. Beyaz gelinliğiyle evinden çıkması gereken bir kız çocuğu kefene sarılarak bu dünyadan göçmüştür. Şiddetin önüne geçmek mecburiyetindeyiz. Şiddete tolerans gösterilemez. Alçakları en ağır şekilde cezalandırmak hukukun temel görevi, hepimizin takibini yapması gereken başlıca konudur. Kadına yönelik saldırılar, medeniyet ilkelerimizin çiğnenmesi demektir.

    26. dönemde TBMM'ye sunduğumuz ruh sağlığı yasa teklifinin bir an evvel görüşülüp yasalaşmasını, kadın cinayetleri, tecavüz suçlarında caydırıcı sonuçlar alabilmek için idam cezasının bile tartışmaya açılmasını, şiddeti özendirip teşvik edecek her türlü haberden ve yayından kaçınılmasını, üniversitelerin sosyoloji, psikoloji gibi bölümlerinde görev alan akademisyenlerin öncülüğünde ülkemizin şiddet haritasını çıkarmasını, toplumun her kesimine ulaştırılmasına önermiştim. Bugün de aynı çizgideyiz. 16 yaşındaki Sıla kızımız olmak üzere, cinayete maruz kalan tüm insanlarımıza Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum.

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