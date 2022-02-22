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    • 22.02.2022 18:05
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    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gine ziyaretini iptal etti yurda dönüyor: NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turu kapsamında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni ve Senegal'i ziyaret etti. Erdoğan'ın yarın yapması planlanan Gine Bissau ziyareti ise iptal oldu. Erdoğan'ın yarın çevrim içi gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağı öğrenildi.

    Erdoğan Gine ziyaretini iptal etti yurda dönüyor!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika programının üçüncü ayağı olan Gine ziyaretini iptal ettiği bildirildi.



    Erdoğan ve beraberindeki heyet bu akşam Senegal'den Türkiye'ye dönecek.

    NATO ZİRVESİNE KATILACAK
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın çevrim içi gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağı, bu gerekçeyle Gine-Bissau ziyaretinin ertelendiği bildirildi.

    UKRAYNA DİPLOMASİSİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı ele alındı.



    Başkan Erdoğan, Afrika turunun ikinci durağı Senegal'de bulunduğu sırada yaptığı görüşmede, Donbas'taki gelişmeleri ve Rusya Güvenlik Konseyi'nin Olağanüstü Toplantısı neticesinde açıklanan kararları yakından takip ettiğini belirtti.

    Türkiye'nin tutumunu Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamayla ortaya koyduğunu belirten Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözde cumhuriyetleri tanımasının kabul edilmez olduğunu ifade etti. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü karara karşı olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorunun çözümü için uluslararası alanda diplomasinin tüm imkanlarından yararlanılması gerektiğini vurguladı.



        RUSYA'NIN KARARI KABUL EDİLEMEZ
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Senegal'e giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime yönelik ABD'nin provokatif açıklamalarının, Avrupalı liderlerin tansiyonun düşürülmesi girişimlerinden sonuç alınamadığının hatırlatılması ve "Türkiye'nin, sizin başlattığınız bir süreç var. O ne aşamada? Buradan diplomasinin hala bir şansı var mı?" sorusunun yöneltilmesi üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

        "Şu an itibarıyla Amerika'nın açıklamaları ve özellikle Münih Konferansı'ndaki garipliklerin hepsi nereye çalıştı, nereye çalışıyor belli değil. Bana göre Münih Konferansı da zaten sadece bir NATO Zirvesi olmaktan öteye geçmedi. Biz bu krizde en başından beri tansiyonun düşürülmesi için samimi bir gayret sergiledik. Krizin çözümüne ilişkin mesajlarımızı net bir şekilde ortaya koyduk. Son gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı açıklamada da Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerini tanıma kararının Minsk Anlaşmalarına aykırı olduğu belirtildi. Bu kararın Ukrayna'nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına geldiği vurgulandı. Biz Rusya'nın bu kararını kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz. Taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrımızı yineliyoruz."



        ZELENSKİY TEŞEKKÜR ETTİ
        Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ayrılıkçı sözde cumhuriyetleri tanıma kararı karşısında Ukrayna'ya desteği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

        Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

        "Rusya'nın son provokatif kararlarına karşı Ukrayna'nın pozisyonunu desteklediği için Erdoğan'a şükranlarımı sundum." ifadelerini kullanan Zelenskiy, ayrıca Almanya, Türkiye ve Ukrayna'nın katılacağı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin ortak zirve önerisine desteği için Erdoğan'a teşekkür ettiğini vurguladı.

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