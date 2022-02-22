Evlat nöbetinde 35'inci buluşma! İçişleri Bakanlığı duyurdu: "PKK, bu topraklardan silinecek"

İçişleri Bakanlığı, Evlat nöbetinde 35'inci buluşmanın gerçekleştirileceğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet'in 100'üncü yılında sınırlarımız içerisinde PKK kalmayacak. Arkasında olan güçlere rağmen PKK, bu topraklardan silinecek" ifadelerine yer verildi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.



Bakan Soylu, "Diyarbakır Anneleri'nin azmi, bir buluşma daha gerçekleştiriyor. Evlat nöbetinde 35'inci buluşma. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında sınırlarımız içerisinde PKK kalmayacak. Arkasında olan güçlere rağmen PKK, bu topraklardan silinecek" ifadelerini kullandı.



İşte Soylu'nun o paylaşımı;

Diyarbakır Anneleri'nin azmi, bir buluşma daha gerçekleştiriyor:



Evlat Nöbetinde 35. Buluşma...



Cumhuriyet'in 100. yılında sınırlarımız içerisinde PKK kalmayacak.



Arkasında olan güçlere rağmen PKK,

BU TOPRAKLARDAN

Sİ-Lİ-NE-CEK❗ — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 22, 2022