Palindrom ve Ambigram kelimeleri gündemde merak edilen kelimeler arasında yer aldı. Bugün 22.02.22 tarihi olması nedeniyle palindrom günü olarak sayılıyor. Bu gelişmelerle birlikte vatandaşlar, "Palindrom ve Ambigram ne demek? Palindrom sayı ne anlama gelir? 22.02.2022 bugün neler olacak? Burçlara etkileri neler?" sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte detaylar...
PALİNDROM NE DEMEK?
Palindrom, tersten okunuşu da aynı olan cümle ve sözcüklere verile isimdir. Aynı şekilde yazılışları tersten de aynı olan rakam ve sayılar için de bu terim kullanılır.
Palindrom Sayılar
101
111
121
212
323
6336
54245
623326
7895987
42699624
536754457635
98765432100123456789
98778855231222213255887789