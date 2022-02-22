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    • 22.02.2022 15:30
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    • 22.02.2022 15:31
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    Palindrom ve Ambigram ne demek? Palindrom sayı ne anlama gelir? 22.02.2022 bugün neler olacak? Burçlara etkileri...

    Palindrom bugün itibariyle en çok araştırılan kelimeler arasında yer aldı. Bugün 22.02.2022 tarihi olması nedeniyle palindrom günler arasında yer almaktadır. Pisagor ve Herakleitos'un metinlerinde de geçen bu terim, ters yazıldığında telaffuzları ve anlamları değişmeyen sözcükler için kullanılır. Gün, ay, yıl dizilişine göre 22/02/2022 tarihi yani palindrom gününde bugün neler olacağı merak ediliyor. Peki, Palindrom nedir, palindrom sayı ne demek? 22.02.22 anlamı ne? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Palindrom ve Ambigram ne demek? Palindrom sayı ne anlama gelir? 22.02.2022 bugün neler olacak? Burçlara etkileri...

    Palindrom ve Ambigram kelimeleri gündemde merak edilen kelimeler arasında yer aldı. Bugün 22.02.22 tarihi olması nedeniyle palindrom günü olarak sayılıyor. Bu gelişmelerle birlikte vatandaşlar, "Palindrom ve Ambigram ne demek? Palindrom sayı ne anlama gelir? 22.02.2022 bugün neler olacak? Burçlara etkileri neler?" sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

    PALİNDROM NE DEMEK?

    Palindrom, tersten okunuşu da aynı olan cümle ve sözcüklere verile isimdir. Aynı şekilde yazılışları tersten de aynı olan rakam ve sayılar için de bu terim kullanılır.

    Palindrom Sayılar

    101
    111
    121
    212
    323
    6336
    54245
    623326
    7895987
    42699624
    536754457635
    98765432100123456789
    98778855231222213255887789

        AMBİGRAM

        Ambigram, diğer bir deyişle tersine çevirme (inversion) , sunulduğu şekliyle okunabildiği gibi, tam tersine çevrildiğinde de okunabilen grafiksel figürlerdir. Douglas R. Hofstadter ambigramı "2 farklı okunuşu, birbirinin aynı eğrileri tıkıştırmak için yöneten bir kaligrafik dizayn" olarak tanımlamıştır. Ambigram sanatı ilk olarak kelimenin orijinini arkadaşına atfeden Hofstadter tarafından yayınlanmıştır. Hofstadter'in 1999 yayını Gödel, Escher, Bach kapakta 3 boyutlu bir ambigramı belirtiyordu.

        22.02.22 ANLAMI NE, ASTROLOJİK OLARAK 22 ŞUBAT 2022'DE NE OLACAK?

        Gezegenlerin kombinasyonu gereği, bugün şanslı bir gün. Üstüne üstlük Jüpiter ve Güneş oluşumu tüm burçlara yarar sağlayacak. Şansın ve bereketin kapımızı çaldığı günlerde 22.02.2022 tarihi herkese iyi gelecek. Çünkü bu tarih bizlere, dua ve niyetlere açık olduğunu gösteriyor. Akşam saat 19 ile 22 saatleri arası tam kavuşumda olacak. Dua, dilek, meditasyon için uygun zamanlar 02.02 saati değil, 19 ile 22 arasıdır.

        KEHANETİ NEDİR?

        Tarihler 22 Şubat 2022'yi gösterdiğinde 2007 Temmuz'unda yaşananlara benzer bir durumdan söz etmek mümkün görünüyor. Washington Post'un haberine göre, ABD'de evlenmek için en çok tercih edilen şehirlerden biri olan Las Vegas'taki evlenme memurluğu, 22 Şubat 2022 tarihinin 7 Temmuz 2007'den sonra en fazla evliliğin gerçekleşeceği gün olmasını beklediğini açıkladı. Dünyanın diğer bir ucunda, Singapur'da da normal bir günde evlenen çiftlerin dokuz katı kadar çiftin evleneceği duyuruldu. South China Morning Post gazetesi, çift sayıların uğurlu kabul edildiği Çin takvimine göre bu tarihin de uğurlu kabul edildiğini bildiriyor. Sezaryen tarihini bugüne denk getiren ve çocuklarına özel bir doğum gününde kucağına almak isteyen çiftler de yok değil. Palindrom günlerin uğurlu olup olmadığı bir yana, bu tarihlerde özel etkilerin söz konusu olduğundan bahsediliyor ve niyetleri netleştirmek için tavsiyeler sıralanıyor.
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        Haberler Güncel Palindrom ve Ambigram ne demek? Palindrom sayı ne anlama gelir? 22.02.2022 bugün neler olacak? Burçlara etkileri...
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