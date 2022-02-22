22.02.2022 tarihinde ne olacak? 22.02.2022 anlamı ne? 22.02.2022 saat 22.22 kehaneti nedir?

22.02.2022 TARİHİNDE NE OLACAK?

Özellikle astrolojiye ilgisi olan insanlar tarafından 22.02.2022 tarihinde ne olacağı, neler yapılabileceği merakla araştırılıyor. Saatler 22.22'yi gösterdiğinde ritüel ve olumlama için tetikte bekleyenlere, alanında uzmanlaşmış astrologlar tarafından uygulanması söylenen ritüellere yer verdik.

Gezegenlerin kombinasyonu gereği, bugün şanslı bir gün. Üstüne üstlük Jüpiter ve Güneş oluşumu tüm burçlara yarar sağlayacak. Şansın ve bereketin kapımızı çaldığı günlerde 22.02.2022 tarihi herkese iyi gelecek. Çünkü bu tarih bizlere, dua ve niyetlere açık olduğunu gösteriyor. 22 Şubat 2022 tarihinin 7 Temmuz 2007'nin ardından, evlilik fikrine ve hayata geçirilmesinde en uygun gün olduğu söyleniyor. Bu tarihte yeni adımlar atmanız ve hayatınızı kökten değiştirmeniz mümkün.

Çin takvimine göre çift sayıların uğurlu olduğu söylenir. Bu sebeple bugün de özel ve şanslı bir gün sayılıyor. Bu tarihlere "Palindrom" günleri denir.

Akşam saat 19 ile 22 saatleri arası tam kavuşumda olacak. Dua, dilek, meditasyon için uygun zamanlar 02.02 saati değil, 19 ile 22 arasıdır.