Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.02.2022 13:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.02.2022 13:48
    ABONE OL

    CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İBB 15 elektrikli scooter'a 1 milyon 700 bin lira bisiklet bakımına 9.5 milyon lira ödedi

    İstanbul'un kaynaklarını har vurup harman savuran CHP'li Ekrem İmamoğlu ve İBB yönetimi bir kez daha fahiş ödemelerle gündemde. 15 adet elektrikli scooter alımına 1 milyon 697 bin 500 lira ödeyen İBB bisiklet bakımına ise 9.5 milyon lira ödedi. İBB, bisikletler için İSPARK üzerinden ödeme yaparken AK Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ise İSPARK’ın sadece 2020 yılında yaklaşık 100 Milyon TL zarar ettiğini açıklamıştı.

    takvim.com.tr
    İBB scooter’a 1.7 milyon bisiklete 9.5 milyon ödedi

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un kaynaklarını umarsızca israf ediyor. Seçimden önce megakent için 'İstanbul nimet nimet' diyen İmamoğlu, gerçekten de İstanbul'un nimetlerini tüketmeye and içmiş gibi davranıyor.

    ELEKTRİKLİ SCOOTER İÇİN 1.7 MİLYON LİRA
    İBB yönetimi, toplamda 15 adet alınacak elektrikli scooter için 1 milyon 697 bin 500 lira ödediği ortaya çıktı.

    Bu da İBB'nin her bir scooter için 113 bin liralık bir ödeme yaptğını gözler önüne seriyor.

        BİSİKLET BAKIMINA 9.5 MİLYON LİRA
        İBB'nin bir başka skandalı ise bisiklet bakımı ve onarımı için 9.5 milyon liralık bir ihale yapması. İşte o ihalelerin belgesi:

        TEVFİK GÖKSU İSPARK'IN ZARARINI ORTAYA KOYMUŞTU
        Öte yandan Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İSPARK'daki zararı geçtiğimiz aylarda gözler önüne sermişti. Göksu şunları söylemişti "Sayın başkan seçimden önce "aklım almıyor İSPARK nasıl zarar eder?" diye her mikrofona konuşuyordu. Şimdi ben kendisinden İSPARK'ın bir senede nasıl 100 milyon TL zarar ettiğini açıklamasını bekliyorum. İSPARK sadece 2020 yılında 100 milyon zarar etmiş. İETT neden arıza veriyorsa, İSPARK da o yüzden batıyor. Yani sizin yönetim anlayışınız yüzünden. Bu anlayışın, en ibretlik bir örneğini kendi ilçem yani Esenler 'den vereyim. İSPARK'la alakası olmayan bir İBB daire başkanı tamamen şahsi bir kaprisi sebebiyle, İSPARK'a ait bir otoparkı, 'siz benim kim olduğumu biliyor musunuz, kapattım burayı' diyerek gerçekten kapatıyor ve aynı gün bariyerleri söktürüyor. Egosunu bu şekilde tatmin eden bu yönetici bir gün sonra bariyerleri yerine taktırıp otoparkı açıyor. Bu kadar keyfi yönetilen şirket batmaz mı?"

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Türkiye Finans’tan yeni katılma hesabı
        Haberler Güncel CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İBB 15 elektrikli scooter'a 1 milyon 700 bin lira bisiklet bakımına 9.5 milyon lira ödedi
            SON DAKİKA