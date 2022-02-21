CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İBB 15 elektrikli scooter'a 1 milyon 700 bin lira bisiklet bakımına 9.5 milyon lira ödedi

BİSİKLET BAKIMINA 9.5 MİLYON LİRA

İBB'nin bir başka skandalı ise bisiklet bakımı ve onarımı için 9.5 milyon liralık bir ihale yapması. İşte o ihalelerin belgesi:

TEVFİK GÖKSU İSPARK'IN ZARARINI ORTAYA KOYMUŞTU

Öte yandan Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İSPARK'daki zararı geçtiğimiz aylarda gözler önüne sermişti. Göksu şunları söylemişti "Sayın başkan seçimden önce "aklım almıyor İSPARK nasıl zarar eder?" diye her mikrofona konuşuyordu. Şimdi ben kendisinden İSPARK'ın bir senede nasıl 100 milyon TL zarar ettiğini açıklamasını bekliyorum. İSPARK sadece 2020 yılında 100 milyon zarar etmiş. İETT neden arıza veriyorsa, İSPARK da o yüzden batıyor. Yani sizin yönetim anlayışınız yüzünden. Bu anlayışın, en ibretlik bir örneğini kendi ilçem yani Esenler 'den vereyim. İSPARK'la alakası olmayan bir İBB daire başkanı tamamen şahsi bir kaprisi sebebiyle, İSPARK'a ait bir otoparkı, 'siz benim kim olduğumu biliyor musunuz, kapattım burayı' diyerek gerçekten kapatıyor ve aynı gün bariyerleri söktürüyor. Egosunu bu şekilde tatmin eden bu yönetici bir gün sonra bariyerleri yerine taktırıp otoparkı açıyor. Bu kadar keyfi yönetilen şirket batmaz mı?"