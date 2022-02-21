Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Afrika açılımı! Türk firmaları büyük işler başardı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üç ülkeyi kapsayan Afrika turunun ilk durağı Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitti. Erdoğan'ın Senegal ve Gine Bissau'yu kapsayan ziyaretinde de önemli açılışlara katılacağı belirtildi. Erdoğan'ın Afrika açılımı Kara Kıtası'nın kara talihini değiştirdi. Afrika'nın dört bir yanına yapılan ziyaretler, Türk iş insanlarına cesaret ve yeni iş imkânları verdi. Senegal'in dünya standartlarına sahip stadyumunu, Türk şirketi Summa, 17 ayda bitirdi. Erdoğan'ın "Biz buraya doğal kaynaklarınız altın, elmas veya petrolünüz için gelmiyoruz. Biz birlikte kalkınmayı esas alıyoruz" söylemi ve "kazan-kazan" stratejisiyle Afrika'ya yaklaşımı, ülkeleri sevindirdi. Türkiye'nin bu atağı, Batı'nın da ilgi ve dikkatini çekti.