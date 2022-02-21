Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Afrika açılımı! Türk firmaları büyük işler başardı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üç ülkeyi kapsayan Afrika turunun ilk durağı Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitti. Erdoğan'ın Senegal ve Gine Bissau'yu kapsayan ziyaretinde de önemli açılışlara katılacağı belirtildi. Erdoğan'ın Afrika açılımı Kara Kıtası'nın kara talihini değiştirdi. Afrika'nın dört bir yanına yapılan ziyaretler, Türk iş insanlarına cesaret ve yeni iş imkânları verdi. Senegal'in dünya standartlarına sahip stadyumunu, Türk şirketi Summa, 17 ayda bitirdi. Erdoğan'ın "Biz buraya doğal kaynaklarınız altın, elmas veya petrolünüz için gelmiyoruz. Biz birlikte kalkınmayı esas alıyoruz" söylemi ve "kazan-kazan" stratejisiyle Afrika'ya yaklaşımı, ülkeleri sevindirdi. Türkiye'nin bu atağı, Batı'nın da ilgi ve dikkatini çekti.
17 AYDA İNŞA EDİLDİ
Toplam 13,5 hektarlık alana kurulan 50 kişilik stadyumda 20 bin metrekare kapalı bölüm yer alıyor. 17 ayda yapılan komplekste, 244 kişilik basın konferans salonu, antrenörler ve gazeteciler için simultane tercüme sistemi, tam donanımlı 4 TV stüdyosu ile 293 kişilik bir toplu basın odası da hizmet verecek.
KÖPRÜYE 18 MART KARARI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "26 Şubat'ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüz'ün açılışını, vatandaşlarımızın talebi üzerine 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık" açıklamasını yaptı!