İslam dünyası Miraç Kandili ne zaman 2022 diyanet? Miraç Kandili hangi tarihte idrak edilecek? Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler neler? sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıklıkla sorguluyor. Regaip Kandili'nin idrak edilmesinin ardından gözler Miraç Kandili'ne çevrildi ve ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. İşte tüm bilgiler...
MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2022 DİYANET?
Diyanet takvimine göre Miraç Kandili 2022 yılında 27 Şubat Pazar günü idrak edilecek.
MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?
İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed, yolculuğunda "Burak" adlı binekle seyahat etti.
Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.
Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.