Gürbulak Sınır Kapısı’nda tırın dorse tabanına oluşturulan gizli bölmede 55 kilogram eroin ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda şüpheli bir tır önce x-ray tarama cihazına sevk edildi. Yapılan taramada tırın dorse tabanında şüpheli yoğunluğa rastlanması sonucu arama hangarına alınan tır, narkotik dedektör köpekler tarafından da kontrol edildi.







Narkotik dedektör köpeklerin tırın dorse tabanına tepki vermesi üzerine şüpheli alanların kesilerek açılmasına karar verildi. Kesilerek açılan alanlardaki boşlukların gizli bölme olarak kullanıldığı tespit edildi. Bu bölmelerde yapılan aramada özel düzenek ile şeritler halinde sıralanmış 143 paket bulundu. Bulundukları yerden çıkarılan paketlerdeki toz maddenin uyuşturucu ve kimyasal madde test cihazı ile yapılan analizinde eroin olduğu belirlendi. Gümrük Muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu toplam 55 kilogram ağırlığında eroin ele geçirilirken uyuşturucunun naklinde kullanılan araca el konuldu. Araç sürücüsü, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan dosya kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.