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    • 18.02.2022 10:31
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    • 18.02.2022 10:31
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    Maskeler ne zaman çıkacak? Maske zorunluluğu kalktı mı? Açık alanda maske takma zorunluluğu kalkacak mı?

    Maske zorunluluğu kalktı mı? Maskeler ne zaman çıkacak? Açık alanda maske takma zorunluluğu kalkacak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınıyla mücadele hakkında önemli açıklamalarda bulunurken Turkovac aşısına dair önemli bilgiler de paylaştı. Tüm illerden vatandaşlar son gelişmelerin neler olduğunu merak etmeye başladı. İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    Maskeler ne zaman çıkacak?

    Gündemde yoğun bir şekilde maske zorunluluğu kalktı mı sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı sonrasında salgınla mücadele hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tüm illerden vatandaşlar maske takma zorunluluğuna ilişkin son gelişmeleri merak eder oldu. Peki Maskeler ne zaman çıkacak? Açık alanda maske takma zorunluluğu kalkacak mı?

    MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere önemli açıklamalar yaptı.

    Bazı Avrupa ülkelerinde açık alanda maske zorunluluğunun kaldırılması, aynı uygulamanın Türkiye'de ne zaman hayata geçeceği sorusunu akıllara getirdi.

    Bakan Koca, salgınla mücadelede yeni dönem için bir hafta sonrayı işaret etti.

    "Gelecek hafta çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz."

        Bakan Koca, Omicron varyantına bağlı vaka sayılarının önümüzdeki haftadan itibaren düşüşe geçeceğini söyledi."Vaka sayısı geçen hafta sonu itibarıyla pikini yapmış oldu. Önümüzdeki hafta daha aşağı doğru düşeceğini tahmin ediyoruz. Hastaneye yatışlar yüzde 28-30 kadar azaldı. Yoğun bakıma yatış da yüzde 15 oranında azaldı. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin düşeceğini düşünüyoruz."

        Sağlık Bakanı Koca, yerli aşı TURKOVAC'ın Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını söyledi. TURKOVAC'ın pazartesiden itibaren devlet hastanelerinin tamamında uygulanacağını açıkladı.

        "Gelecek haftadan itibaren sadece eğitim-araştırma veya şehir hastaneleri değil, ilçeler de dahil olmak üzere her devlet hastanesinde uygulanmaya başlayacak. Martta da omicron varyantına yönelik TURKOVAC aşısını tamamlamayı düşünüyoruz."

        Koca, TURKOVAC'ın iki haftaya kadar da aile hekimlerine dağıtılacağını söyledi.
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