Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı

Başkan Erdoğan, Orçay Fabrikasının kurucularından Fazilet Partisi Rize il başkanlığı da yapan Ahmet Erdoğan için Hacı Bayram Veli Camisinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Cenaze töreninde konuşma Erdoğan, "Rabbim inşallah ebedi alemde de bizleri kendisiyle aynı şekilde buluştursun. Tabi çok farklı bir dönemden geçiyoruz. Birliğimiz, beraberliğimiz bunlar çok çok önemli. Dayanışmamız çok çok önemli. Ahmet Erdoğan kardeşim yolun açık olsun inşallah. Doğup büyüdüğün yere Rize'ye yolcu ediyoruz. Rabbim mekanını cennet eylesin. Ailesine ve çevresine sabır eylesin." dedi.