Son dakika: Dışişleri Bakanlığı: Etiyopya'da olağanüstü halin kaldırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Etiyopya'da geçtiğimiz Kasım ayında ilan edilen olağanüstü halin kaldırılmasına ilişkin kararın dün Etiyopya Meclisi tarafından onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu kararı, ülkede huzur ve istikrarın sağlanması yönünde atılmış doğru bir adım olarak görüyoruz. Etiyopya'daki tüm kesimlerle köklü ilişkilere sahip Türkiye, Etiyopya'nın hak ettiği toplumsal barış ve istikrara kavuşmasına yönelik tüm çabalara destek vermeye devam edecektir" denildi.

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