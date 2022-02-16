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    • Güncel
    • 16.02.2022 10:31
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    • 16.02.2022 10:31
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    Son dakika: Dışişleri Bakanlığı: Etiyopya'da olağanüstü halin kaldırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz

    Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı'nca Etiyopya'da kasım ayında ilan edilen olağanüstü halin kaldırılmasına ilişkin kararın dün Etiyopya Meclisi'nce onaylanmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

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    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Etiyopya'da geçtiğimiz Kasım ayında ilan edilen olağanüstü halin kaldırılmasına ilişkin kararın dün Etiyopya Meclisi tarafından onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu kararı, ülkede huzur ve istikrarın sağlanması yönünde atılmış doğru bir adım olarak görüyoruz. Etiyopya'daki tüm kesimlerle köklü ilişkilere sahip Türkiye, Etiyopya'nın hak ettiği toplumsal barış ve istikrara kavuşmasına yönelik tüm çabalara destek vermeye devam edecektir" denildi.

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