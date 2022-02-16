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    • 16.02.2022 10:59
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    Otomobil sürücüsüyle İETT şoförünün yol verme kavgası kamerada

    Şirinevler'de trafikte yol verme tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Otobüsün yolunu kesen otomobil sürücüsü ile İETT şoförü kavga etti. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevrede bulunan bir kişi kısa süre cep telefonu ile kayıt yaptıktan sonra diğer kişilerle kavgaya müdahale ederek tarafların ayrılmasına yardım etti.

    İETT şoförünün yol kavgası kamerada

    Olay, dün saat 19.00 sıralarında Bahçelievler, Şirinevler yan yolda meydana geldi. Küçükçekmece yönüne giden İETT otobüsünün şoförü ile otomobil sürücüsü yol verme konusunda tartıştı.

    Otomobil sürücüsü ani fren yaparak, otobüsün önünü kesti.

    İETT şoförünün yol kavgası kamerada

    Araçtan inen İETT otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü çevredekilerin şaşkın bakışları arasında tekme tokat kavga etti.

    Çevrede bulunan bir kişi kısa süre cep telefonu ile kayıt yaptıktan sonra diğer kişilerle kavgaya müdahale ederek tarafların ayrılmasına yardım etti.
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        Haberler Güncel Otomobil sürücüsüyle İETT şoförünün yol verme kavgası kamerada
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