Başkan Erdoğan, BAE’li iş insanları ve yatırımcılarla bir araya geldi

Çift haneli oranları bulacağına inandığımız 2021 yılı büyüme rakamlarıyla bu başarımızı taçlandırmış olacağız. Türkiye özellikle Asya merkezli üretim ağına alternatif arayışında olan yatırımcılar için önemli avantajlar sunuyor. Daha önce Türkiye'yi tercih etmiş şirketler ülkemizi yönetim merkezi olarak görmekte, bu kapsamda yatırımlarını genişletmektedirler. 239 milyar dolardan fazla doğrudan yatırım çekmeyi başarmış ülkelerden biriyiz.

Türkiye iş kurma ve iş yapma fırsatları bakımından son derece cazip mevzuata sahiptir. Altyapı ortamını iyileştirmeye yönelik adımlarımız uluslararası yatırımcılara ilave fırsatlar sunuyor. BAE özel sektörünün Türkiye ile ticari ortaklıklar tesis etmenin faydalarına tüm boyutlarıyla vakıf olduğunuza eminim.

Liderlerin görevi ticaretten savunmaya turizmden enerji ve ulaşıma kadar her alanda işbirliğinin üzerinde yükseleceği ahdi zemini tesis etmektir.