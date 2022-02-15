Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Kumbaracıbaşı hayatını kaybetti | Onur Kumbaracıbaşı kimdir?

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Kumbaracıbaşı (83), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ankara'da yaşayan, evli ve 2 çocuk babası, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Kumbaracıbaşı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, bu sabah hayatını kaybetti. Geçmiş dönemlerde TBMM'de CHP Hatay ve Kocaeli milletvekilliği de yapan Kumbaracıbaşı'nın ölümü yakınlarını üzdü.



CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Önceki dönemler milletvekilimiz, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunan kıymetli ağabeyimiz Onur Kumbaracıbaşı'nı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, partimize baş sağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

ONUR KUMBARACIBAŞI KİMDİR, NEDEN VEFAT ETTİ?

1939 Ankara doğumlu olan Kumbaracıbaşı, Viyana Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı Üniversite'de doktora yapan isim, DPT Uzmanı olarak biliniyordu. Ankara İktisadî ve Ticari İlimler Akademisi Öğretim Üyesi görevinde de bulunan Kumbaracıbaşı, 18. Dönem Kocaeli, 19. Dönem Hatay ve 20. Dönem Kocaeli Milletvekili olarak görev yaptı. Aynı zamanda Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile Devlet Bakanı olarak da görev alan Kumbaracıbaşı, evli ve 2 çocuk babasıydı. Kumbaracıbaşı'nın vefat nedeni ise henüz açıklanmadı.