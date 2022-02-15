Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında yeni sayfa! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Körfez’e çıkarma yaptı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan, iki ülke marşlarının okunduğu törende, askeri kıtayı selamladı. Daha sonra Erdoğan ve El Nahyan'a karşılıklı heyetler tanıtıldı. İki lider resmi karşılama töreninin ardından ikili görüşme yapıldı. Erdoğan ve El Nahyan, ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. İki ülke arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi gibi konuların yanı sıra barış ve istikrarın tesisi ve korunması anlayışı temelinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler de ele alındı. Türkiye ile BAE arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için yeni anlaşmalar imzalandı. 10 milyar dolarlık yatırım konusunda, mutabık kalındı. BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili değerlendirmede bulunmuştu. Gargaş açıklamada, "Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Türkiye'ye ziyaretinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerde yeni olumlu bir sayfa açıyor" ifadelerini kullanmıştı.