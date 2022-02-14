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    • 14.02.2022 15:35
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    Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki CHP'li İBB Dolmabahçe-Levazım arasını 5 dakikaya düşürecek tüneli durdurdu! AK Parti'den tepki gecikmedi

    "İstanbul'un trafiğini çözeceğiz" iddialarıyla koltuğu kapanlar, trafiği çözmek bir yana başlanmış projeleri bile birer birer durdurdu. İstanbul trafiğinin önemli noktalarından olan Beşiktaş ve çevresindeki yoğunluğu rahatlatacak Dolmabahçe-Levazım Tüneli’nin yapımı, İBB tarafından iptal edildi. 70 dakikalık yolu 5 dakikaya düşürecek projeye ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Günde 40-50 bin araç geçecek diye ben niye para harcayayım” dediği tünelin inşaat alanı, harabeye dönmüş durumda. Konuya sosyal medya hesabından tepki gösteren İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu "İşte hep söylediğimiz, anlattığımız CHP bu. İstanbul hakikatle yüzleşmeye başladı." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Dolmabahçe-Levazım Tüneli harabeye döndü

    Önceki dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Dolmabahçe-Levazım Tüneli'yle, Taksim, Kabataş ve Kağıthane yönünden gelen araçların; Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabilmesi ve 70 dakikalık yolun 5 dakikaya düşürülmesi amaçlanıyordu.

    CHP'Lİ İBB BAŞKANI İMAMOĞLU DURDURDU
    Ancak hızlı bir şekilde ilerleyen inşaat çalışmaları, İBB yönetiminin değişmesinin ardından durduruldu. Aradan geçen 3 yılda tünelde hiçbir çalışma yapılmadı. Ekrem İmamoğlu da projeyi durdurmasını, "Günde 40-50 bin araç geçecek diye ben niye para harcayayım?" sözleriyle savunmuştu.

    KADERİNE TERK EDİLDİ
    Tünelin inşaat alanı harabeye dönmüş halde. Hafriyat yığınları alanda öylece bırakılmış durumda.


    Sahadaki beton mikserleri de kullanılamaz vaziyette. İnşaat malzemeleri de yol ortasına bırakılmış.

        İBB'NİN RAPOR OYUNU
        Atıl şekilde bekletilen Dolmabahçe-Levazım Tüneli, İBB tarafından İstanbul'un Atılım Yılları (Faaliyet Raporu 2020) kitabında "Tamamlanmış Tünel Projesi" olarak gösterilmişti.



        GÖKSU: İSTANBUL HAKİKATLE YÜZLEŞMEYE BAŞLADI
        Konuya sosyal medya hesabından tepki gösteren İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu "İşte hep söylediğimiz, anlattığımız CHP bu. İstanbul hakikatle yüzleşmeye başladı." ifadelerini kullandı.

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