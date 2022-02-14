Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki CHP'li İBB Dolmabahçe-Levazım arasını 5 dakikaya düşürecek tüneli durdurdu! AK Parti'den tepki gecikmedi

CHP'Lİ İBB BAŞKANI İMAMOĞLU DURDURDU

Ancak hızlı bir şekilde ilerleyen inşaat çalışmaları, İBB yönetiminin değişmesinin ardından durduruldu. Aradan geçen 3 yılda tünelde hiçbir çalışma yapılmadı. Ekrem İmamoğlu da projeyi durdurmasını, "Günde 40-50 bin araç geçecek diye ben niye para harcayayım?" sözleriyle savunmuştu.