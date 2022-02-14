Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2 günlük resmi ziyarette bulunmak üzere BAE'ye gidiyor! 12 anlaşma imzalanacak





YATIRIM TİCARET SAĞLIK

Yatırım,Medya ve İletişim, Savunma Sanayii, Kara ve Deniz Taşımacılığı, Ekonomik Ortaklık, Tarımsal İşbirliği, Sanayi ve İleri Teknolojiler, Sağlık, Kültürel, Gençlik, Afet ve Acil Durum ve Meteoroloji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nın imzalanması planlanıyor!