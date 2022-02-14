Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2 günlük resmi ziyarette bulunmak üzere BAE'ye gidiyor! 12 anlaşma imzalanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın daveti üzerine bugün 2 günlük resmi ziyarette bulunmak üzere kalabalık bir heyetle Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-BAE arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak. Barış ve istikrarın tesisi ve korunması anlayışı temelinde, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. İkili ilişkilere önemli katkılar sağlayacak 12 anlaşma imzalanacak. Erdoğan gezisinin ikinci durağında Dünya Fuarı "EXPO 2020 Dubai"ye giderek, "Türkiye Ulusal Günü" olarak tespit edilen 15 Şubat'ta Türkiye sergi alanını da ziyaret edecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, BAE'nin ulusal gazetesi Al-Ittihad'da bir makale kaleme aldı. Bölgenin, daha fazla uzlaşı, koordinasyon ve iş birliğine yönelmeyi gerektirdiğini vurguladı.
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ERDOĞAN'A DEV JEST
Erdoğan'ın ziyareti öncesi Dubai'deki dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa'ya Türk bayrağı ve Türkçe "Hoş geldiniz" yazısı yansıtıldı. Ardından da İstiklal Marşı dinletildi.