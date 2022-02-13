SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti teşkilatına seslendi: Bu ülkede bir şey yapılacaksa AK Parti yapar

Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın telefonunu açarak teşkilata seslendi. Başkan Erdoğan, "Bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" dedi.
"BU ÜLKEDE BİR ŞEY YAPARSA AK PARTİ YAPAR"
Başkan Erdoğan telefonla partililere hitap etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, "Önümüzdeki 16 ayı fırsata çevireceğiz. Yaptıklarımızı anlatacağız, fitneyle işimiz yok. Bu ülkede bir şey yapılacaksa AK Parti yapar." şeklinde konuştu.
Başkan Erdoğan telefonla partililere hitap etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, "Önümüzdeki 16 ayı fırsata çevireceğiz. Yaptıklarımızı anlatacağız, fitneyle işimiz yok. Bu ülkede bir şey yapılacaksa AK Parti yapar." şeklinde konuştu.
Toplantıya katılanlardan Başkan Erdoğan yoğun ilgi gösterdi. Başkan Erdoğan alkışların ve destek tezahüratlarının ardından sözlerini şu ifadelerle noktaladı;