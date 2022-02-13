Nüfusmatikler 81 İlde aktif hale geldi! Artık nüfus müdürlüğüne gitmeden...

İçişleri Bakanlığı mühendisleri tarafından tamamen yerli ve milli yazılım ile geliştirilen ve 10 Ocak tarihinde 50 ildeki nüfus müdürlüklerinde hizmet vermeye başlayan "Nüfusmatik" uygulaması, ülke genelinde yaygınlaştırıldı. 81 ilde 105 noktada hizmet vermeye başlayan Nüfusmatikler ile nüfus müdürlüklerinin iş yükü azaltılırken, vatandaşlar işlemelerini daha kolay yapabilecek.