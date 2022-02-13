Şoke eden olay! 80'inci kez koronavirüs testi pozitif çıktı! Nedenini Bilim Kurulu Üyesi Serap Şimşek Yavuz açıkladı

"BU KONAKLAR YENİ BİR VARYANT İHTİMALİNE KARŞI DA TAKİP EDİLİR"

Bu durumunun nedenlerinin henüz bilim dünyası tarafından da araştırıldığını vurgulayan Prof. Dr. Yavuz, yanıtın henüz çok net olmadığını ama çeşitli teroiler üzerinde durulduğunu söyledi. Prof. Dr. Yavuz, "Birçok hipotez var bu konuda. Örneğin vücudun belli bölümlerinde, özellikle bağışıklık hücrelerinin ulaşamadığı bölümlerde, virüsün gizli kalabildiği ya da insanların bazı hücrelerinin içinde virüsün yerleşebildiği gibi hipotezler var. Bunlar üzerinde çalışmalar var. Ama esas sorun burada, hastanın altta yatan bağışıklığını baskılayan durumunun olması. Bu tarz hastalarda virüsün sürekli vücutta kalması ve bunda da sürekli başarılı olabilmesi, vücudun oluşturduğu belli antikorlardan kaçabilme özelliği kazanabilmesi vs, bunlar sıkıntı olabiliyor. Hatırlarsanız Omicron da ilk ortaya çıktığında, farklı senaryolar vardı ve bunlardan biri de aynen bu konakta olduğu gibi, bağışıklığı baskılanmış bir konakta uzun süren viral pozitiflik nedeniyle virüsün çok fazla mutasyon geçirmiş olabileceği şeklindeydi. Bu vakanın da zaten o yönde takipleri yapılıyor" diye konuştu.