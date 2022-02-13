14 Şubat Sevgililer Günü yalnızlık mesajları- sözleri! Bekar, yalnız, yeni ayrılmış kişilere Sevgililer Günü komik, duygusal sözler- mesajlar!

Yokluğun sırtıma saplandı bir bıçak gibi akıtır tasa, toprağa kanımı dünya seninle aydınlık ve güzeldi simdi bin güneş doğsa götürmez karanlığımı.

Geceleri başlar sözlerim sabaha kadar yalnızlığım beni derinden yaralar sitemim sana değil sevgilim sitemim hayata!

Gözlerim nasır tutmuş olsa da, yaklaş korkma aşkımdan, elimdeki sigaranın kokusu yalnızlığımdır. Gördüklerimse elimde kalemde, yalnızlığın şarkısını okuyacağım sana. Sayfalar dolusu acılar yazsa da.

Yalnızlık ne mavi derinlikleri olan denizlerde nede sıcak çöllerde olmaktır, yalnızlık bu şehirde sana ulaşamamaktır unuttun diye.

Kalbim ağrıyor seni andıkça, gözlerime vuruyor kalbimin ağrısı ağlıyorum ve ağladıkça sana lanet ediyorum.

Benim yalnızlığım seni getirmeli gecelerde ılık bir yaz gecesi katran karası yüzün kah yaşanmışlığa, kah yaşanacaklara bir küfür savurmalı kafa tutmalı dalga dalga vurmalı gerçekler yüzüne dönüp ardına bakmalı korkmamalısın bir kez daha, bir kez daha demelisin.

Beni en iyi başımı koyduğum yastığım anlıyor şimdi çünkü o biliyor sensizliği ve hasretini, en çok da o anlıyor beni. Her gece kızıyor bana sensiz olduğuma, pişmanlığımı biliyor, anlıyor ama o da çaresiz sensiz ben gibi...

Bir yerlere varmadan, nasıl böyle hiç durmadan akıp gidiyor günler. Yaşam diye verdiğin bu mu söyle. O mu sırtıma sapladığın hançer!

Yağmur altı gecelerim ve sonra sabah uyanırım başımda ağır bi ağrı. Ruhum kimi yendi yada kime yenik tek başıma kaldığımda basım öne eğik.

Yalnızlık, adını bile bilmediğim bir yabancıydı; bugünlerde ise onunla beraber uyanıyoruz.

O kadar yalnızım ki sıradaki şarkı bir sonraki şarkıya gelsin.