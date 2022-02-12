Rusya-Ukrayna krizi tırmanıyor! 3. Dünya Savaşı çıkacak mı? İşte son dakika detayları....

Rusya şu anda ABD'ye karşı konuya çok daha soğukkanlı ve bilinçli yaklaşıyor. Burada çok büyük bir hata olmadığı sürece burada savaş olma ihtimalinin erken olduğunu düşünüyorum. Bölgede askeri hareketlilik var, bu tarz blöf işlemleri her iki taraf için de devam ediyor.

NATO tatbikat yapıyor, askeri yığınaklamayı hızlandırıyor. ABD her gün asker gönderme deklarasyonları yapıyor. Rusya da buna karşı elini göstermek ve güçlendirmek için bir takım yığınaklanmalar yapıyor. Sınırda 100 bine yakın kara kuvvetleri, 20 bine yakın kara ve deniz kuvvetleri alanda görevlendirilmiş durumda. Bin 600'e yakın tank ve 3 bine yakın zırhlı araç olduğu ifade ediliyor. Rusya'nın şu anda yapmış olduğu tam bir savaş hazırlığı.

Ukrayna tarafında ise 145 bin asker, 102 bin paralı asker ve bunun yanında 900 bine yakın yedek asker gücü var. Deniz ve kara kuvvetleri ise 46 bin civarında ve saha bilgilerinden gelen görüntülerde bunları doğruluyor. Ukrayna en kötüye göre hazırlık yapıyor ve sivillere de eğitim veriyor.