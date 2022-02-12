Körfez ülkeleriyle ilişkilerde yeni dönem: Başkan Erdoğan'ın BAE ziyareti yeni yatırımlar için kapı açacak

Kalabalık bir heyetle yapılması planlanan ziyaretin ana gündemi ekonomik ilişkiler ve yeni yatırımlar olacak. Körfez ülkeleriyle ilişkilerde yeni bir döneme girilirken, Türkiye ve BAE arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yolunda atılan adımlar Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın geçen kasım ayında Türkiye ziyareti ile hız kazanmıştı.





İlişkileri güçlendirmesi beklenen 2 günlük iade-i ziyaretin ilk günü Prens Al Nahyan, Erdoğan'ı resmi törenle karşılayacak. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmalar imzalanacak. Erdoğan, BAE ziyaretine ilişkin açıklamasında, "Şubat'ta inşallah geniş bir heyetle gideceğim ve bazı adımları çok güçlü şekilde atacağız. 10 milyar dolarlık bir yatırım planı sundular. Bu yatırım planını da uygulamaya koymak suretiyle çok daha farklı bir geleceği inşa etmiş olacağız. Güzel gelişmeler olacak" demişti.







Erdoğan ziyaretinin ikinci gününde Dubai'de "Expo" fuarına katılarak bir konuşma yapacak. Türkiye ve Azerbaycan reyonlarını gezecek. Fuarda Türkiye'ye ait bölümde Bayraktar Akıncı TİHA ve yerli otomobil TOGG maketleri de yer alıyor.