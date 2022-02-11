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    • Güncel
    • 11.02.2022 20:56
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    • 11.02.2022 21:03
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    Twitter çöktü mü? 11 Şubat Cuma Twitter neden açılmıyor? Twitter ne zaman düzelecek, çökme sebebi ne?

    İnternet kullanıcıları tarafından Twitter çöktü mü? 11 Şubat Twitter neden açılmıyor sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Hesaplarına giremeyen kullanıcılar ne olduğunu merak ediyor. Peki Twitter ne zaman düzelecek, çökme sebebi ne? Tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler sosyal medya uygulaması Twitter'da açılmama sorunu nedir, nasıl çözülür?

    takvim.com.tr
    Twitter çöktü mü? 11 Şubat Cuma Twitter neden açılmıyor?

    Arama motorları üzerinden sosyal medya kullanıcıları tarafından Twitter çöktü mü? 11 Şubat Cuma Twitter neden açılmıyor? Twitter ne zaman düzelecek, çökme sebebi ne? sorularının yanıtları sorgulanıyor. Popüler sosyal medya uygulaması Twitter'daki hesaplarına giremeyen kullanıcılar karşılaştıkları hata ekranı sonrası büyük bir merakla nedenini araştırmaya başladı. İşte son gelişmeler...

    11 ŞUBAT TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

    Twitter'da yaşanan sorunun neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor. Açıklama geldiğinde haberimzide yer alacaktır.

    Kullanıcılar bir süredir, "Bir hata oluştu fakat endişelenme gerek yok, senden kaynaklanmıyor." uyarısıyla karşılaşıyor. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama ise yapılmadı.

    TWİTTER SORUN ÇÖZÜMÜ NEDİR?

    Cihazınızda ne kadar kullanılabilir alan olduğunu görmek için şu talimatları uygulayın:
    Cihazınızın ana ekranında Ayarlar simgesine dokunun.
    Cihaz kısmındaki Kayıt yeri öğesini açın.
    Cihazınızda 50 MB'den daha az kullanılabilir alan varsa yer açmak için diğer uygulamaları kaldırmanız gerekebilir.
    Daha fazla kullanılabilir alanınız olduğunda uygulamayı indirmeyi tekrar deneyin.
    Yeterli kullanılabilir alanınız olmasına rağmen uygulamayı kurmakta hala sorun yaşıyorsanız şunları deneyin:
    Google Play Store'da indirme işlemini iptal edin, daha sonra tekrar başlatın.

        İndirme işlemini tekrar başlatmak işe yaramadıysa, Twitter'dan çıkış yapmayı deneyin. Ardından uygulamayı indirmeyi tekrar deneyin.
        İndirme işlemini hala gerçekleştiremiyorsanız Twitter uygulamasını cihazınızdan kaldırmayı deneyin. Kaldırma işlemi tamamlandıktan sonra telefonunuzu yeniden başlatın ve Twitter uygulamasını Google Play Store'dan tekrar yükleyin.

        Not: Android İçin Twitter uygulaması, Android 7.93.4 ve üzeri sürümleri çalıştıran telefonlarda kullanılabilir. Eski sürümleri artık desteklemiyoruz. Bu sürümlerden birine sahipseniz Android İçin Twitter uygulamasını Google Play Store'da yükleyemeyeceğinizi veya güncelleyemeyeceğinizi lütfen unutmayın. Ayrıca, uygulamanın çalışmayı durdurabileceğini de lütfen unutmayın. En güncel Android İçin Twitter uygulamasını deneyimlemek üzere mağazadan en son sürümü indirip Android cihazınızın işletim sistemini güncelleyin ve tarayıcınızda twitter.com adresini ziyaret edin.
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        Haberler Güncel Twitter çöktü mü? 11 Şubat Cuma Twitter neden açılmıyor? Twitter ne zaman düzelecek, çökme sebebi ne?
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