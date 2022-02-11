Twitter çöktü mü? 11 Şubat Cuma Twitter neden açılmıyor? Twitter ne zaman düzelecek, çökme sebebi ne?

TWİTTER SORUN ÇÖZÜMÜ NEDİR?

Cihazınızda ne kadar kullanılabilir alan olduğunu görmek için şu talimatları uygulayın:

Cihazınızın ana ekranında Ayarlar simgesine dokunun.

Cihaz kısmındaki Kayıt yeri öğesini açın.

Cihazınızda 50 MB'den daha az kullanılabilir alan varsa yer açmak için diğer uygulamaları kaldırmanız gerekebilir.

Daha fazla kullanılabilir alanınız olduğunda uygulamayı indirmeyi tekrar deneyin.

Yeterli kullanılabilir alanınız olmasına rağmen uygulamayı kurmakta hala sorun yaşıyorsanız şunları deneyin:

Google Play Store'da indirme işlemini iptal edin, daha sonra tekrar başlatın.