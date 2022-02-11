Arama motorları üzerinden sosyal medya kullanıcıları tarafından Twitter çöktü mü? 11 Şubat Cuma Twitter neden açılmıyor? Twitter ne zaman düzelecek, çökme sebebi ne? sorularının yanıtları sorgulanıyor. Popüler sosyal medya uygulaması Twitter'daki hesaplarına giremeyen kullanıcılar karşılaştıkları hata ekranı sonrası büyük bir merakla nedenini araştırmaya başladı. İşte son gelişmeler...
11 ŞUBAT TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?
Twitter'da yaşanan sorunun neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor. Açıklama geldiğinde haberimzide yer alacaktır.
Kullanıcılar bir süredir, "Bir hata oluştu fakat endişelenme gerek yok, senden kaynaklanmıyor." uyarısıyla karşılaşıyor. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama ise yapılmadı.
TWİTTER SORUN ÇÖZÜMÜ NEDİR?
Cihazınızda ne kadar kullanılabilir alan olduğunu görmek için şu talimatları uygulayın:
Cihazınızın ana ekranında Ayarlar simgesine dokunun.
Cihaz kısmındaki Kayıt yeri öğesini açın.
Cihazınızda 50 MB'den daha az kullanılabilir alan varsa yer açmak için diğer uygulamaları kaldırmanız gerekebilir.
Daha fazla kullanılabilir alanınız olduğunda uygulamayı indirmeyi tekrar deneyin.
Yeterli kullanılabilir alanınız olmasına rağmen uygulamayı kurmakta hala sorun yaşıyorsanız şunları deneyin:
Google Play Store'da indirme işlemini iptal edin, daha sonra tekrar başlatın.