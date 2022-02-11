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    • Güncel
    • 11.02.2022 09:46
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    • 11.02.2022 09:46
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    Son dakika: İstanbul'da ekmek 3 lira oldu!

    İstanbul Fırıncılar Odası'nın zam talebi İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yapılan oylama ile kabul edildi. Yüzde 31 olarak belirlenen zam kararının ardından İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmek 3 liraya, 250 gram ekmek ise 3,5 TL'ye satılacak.

    İstanbul’da ekmek 3 lira oldu!
    İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatı 3 liraya yükseldi.

    İstanbul Fırıncılar Odası'nın zam talebi İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yapılan oylama ile kabul edildi. Yüzde 31 olarak belirlenen zam kararının ardından İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmek 3 liraya, 250 gram ekmek ise 3,5 TL'ye satılacak.
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