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    • Güncel
    • 12.02.2022 14:12
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    • 12.02.2022 14:12
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    İstanbul'da ekmek fiyatlarına ne kadar zam geldi? 2022 İstanbul ekmek fiyatı kaç TL oldu? 210, 250 gram ekmek fiyatı...

    İstanbul'da ekmek fiyatlarına zam geldi. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar tarafından güncel ekmek fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, İstanbul'da ekmek fiyatları ne kadar oldu? İstanbul'da halk ekmek fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    2022 İstanbul ekmek fiyatı kaç TL oldu?

    İstanbul'da ekmek fiyatlarına zam geldi. İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatı 3 liraya yükseldi.İTO'nun Şubat ayı Meclis toplantısında yapılan oylamada 1 kilogram ekmeğin fiyatı azami 14,28 TL olarak belirlendi. Buna göre ekmek fiyatına ne kadar zam geldiği merak edildi. Peki, 2022 İstanbul ekmek fiyatı kaç TL oldu? İstanbul'da ekmek fiyatlarına ne kadar zam geldi? İşte detaylar...

    İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatı 3 liraya yükseldi.



    İstanbul Fırıncılar Odası'nın zam talebi İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yapılan oylama ile kabul edildi.
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        Haberler Güncel İstanbul'da ekmek fiyatlarına ne kadar zam geldi? 2022 İstanbul ekmek fiyatı kaç TL oldu? 210, 250 gram ekmek fiyatı...
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