İstanbul'da ekmek fiyatlarına ne kadar zam geldi? 2022 İstanbul ekmek fiyatı kaç TL oldu? 210, 250 gram ekmek fiyatı...

İstanbul'da ekmek fiyatlarına zam geldi. İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatı 3 liraya yükseldi.İTO'nun Şubat ayı Meclis toplantısında yapılan oylamada 1 kilogram ekmeğin fiyatı azami 14,28 TL olarak belirlendi. Buna göre ekmek fiyatına ne kadar zam geldiği merak edildi. Peki, 2022 İstanbul ekmek fiyatı kaç TL oldu? İstanbul'da ekmek fiyatlarına ne kadar zam geldi? İşte detaylar...